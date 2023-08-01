中國7月財新製造業PMI降至49.2 時隔兩個月景氣再度萎縮

中國 7 月製造業景氣轉弱，產出和需求均輕微收縮，且外需疲弱拖累整體需求。

據財新網周二（1 日）報導，中國 7 月財新製造業採購經理人指數（PMI）為 49.2，較 6 月低 1.3 個百分點，時隔兩個月景氣再次萎縮。

上述數據與國家統計局並不同調。官方 7 月製造業 PMI 小幅上行至 49.3，較 6 月高 0.3 個百分點，連續四個月處於 50 以下萎縮區間。

財新製造業 PMI 各分項數據顯示，6 月製造業需求疲弱，供給隨之收縮。當月製造業新訂單和生產指數分別寫下 1 月和 2 月以來新低。受訪企業反映，近期市況疲弱，客戶需求相應下降，新訂單在連續增長兩月後再度減少。受此影響，製造商產出也輕微收縮。

外需是拖累製造業需求的主要因素。由於海外經濟衰退風險升高，外需明顯不足，7 月新出口訂單指數大幅降至去年 10 月以來新低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7 月製造業景氣降至萎縮區間，宏觀景氣低與經濟下行壓力大，仍是不爭事實。中共中央政治局定調，當前經濟運行面臨新挑戰，外部環境複雜嚴峻，強調要積極擴大國內需求，發揮消費帶動經濟成長的基礎性作用。政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。

王喆認為，目前貨幣政策對供給端的提振效果有限，針對需求側的積極財政政策，應成為優先選項。