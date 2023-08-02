中國造車新勢力「蔚小理」7月成績單出爐 理想汽車奪第一

中國造車新勢力「蔚小理」（蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車）周二（1 日）公布 7 月銷售成績單，結果顯示三家電動車商均有成長，排名分別是理想汽車、蔚來汽車、小鵬汽車，而成長強度有所不同是中國市場競爭加劇所致。

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 美股 ADR 周二盤中下跌 3.13%，每股暫報 20.27 美元，逆轉盤前公布成績後的漲勢、蔚來汽車 (NIO-US) 也下跌 2.48%，每股暫報 14.92 美元；此次資優生理想汽車 (LI-US) 則上漲 3.27%，每股暫報 44.20 美元，延續盤前漲勢。

小鵬汽車 7 月交付 11,008 輛電動車，月增 28%，連續第六個月成長，顯示出其業務正在復甦。另外這也是小鵬汽車自 7 月開始交付最新車款 G6 Ultra Smart Coupe SUV 以來，單月成績最亮眼的一次。然而儘管月增率有所上升，但按年來看還是減少 4% 左右。

蔚來汽車 7 月總共交付 20,462 輛車，年增 103.6%，幾乎是 6 月交付數量 10,707 的一倍。有報導指出，該公司亮眼的佳績是受惠今年 5 月推出的全新 ES6 SUV。

理想汽車 7 月交付 34,134 輛，年增 227.5%，比上月成長 5%，為連續兩個月突破 3 萬輛大關，也是「蔚小理」中表現最亮眼的。

另外，「股神」巴菲特支持的比亞迪 (1211-HK) 在 7 月總共交付 262,161 萬輛電動車，其中包括電池和插電式混合電動車，笑傲「蔚小理」7 月成績。

外媒報導指出，隨各車商旗下車款推陳出新，中國電動車市場的競爭繼續加劇，一場由美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 開始的價格戰正在上演，其中蔚來汽車曾在 6 月大幅價降。

整體來看，「蔚小理」7 月的銷售成績是在中國去年 12 月取消嚴格封控措施且經濟成長低於預期的背景下發布，中國消費者仍持謹慎態度。

中國政府上個月宣布在多個領域提振經濟的措施，其中包括對汽車產業的支持，該政府希望增加汽車保有量，特別是新能源車，如電動車和混合動力車。

今年 6 月，北京政府延長購買電動車的稅收優惠，這可能會在未來幾個月繼續提振電動車商的銷量。