Fed官員：經濟有望軟著陸 但高利率必須維持一段時間

聯準會 (Fed) 上周升息後，兩位地區聯準銀行總裁表達了他們對「以不影響就業市場為前提擊敗通膨」的樂觀看法，但也強調在一段時間內維持高利率水準的必要性。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周二 (1 日) 表示：「我的預測是，我們 (指央行) 能夠處理好這件事，我們正走在通膨下滑的路上，不是立刻，而是以合理的速度，且失業率沒有大幅上升。希望我們夠繼續看到通膨方面有所改善，我認為這是上一次及下一次會議進行思考和做出決策的關鍵驅動因素。」

古爾斯比今年有貨幣政策投票權，他和其他地區聯準銀行總裁上周一致決定將政策利率調高 1 碼，至 5.25%-5.50% 目標區間。

他表示，央行仍在努力達到轉折點，試圖找到正確的時機，而這也是最困難的一件事。

另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，他「勉強」支持 7 月升息，但若經濟按照他所預期的情況發展，他不會支持 9 月升息。波斯提克今年沒有投票權，但他是 2024 年的投票委員。

波斯提克說，Fed 偏好的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE)，最近一個月的表現已較去年夏天的高峰下滑一半以上，來到 3%，表明 Fed 在實現 2% 通膨目標方面取得良好進展。

他表示，隨著通膨進一步降溫，失業率最終可能不會升至 4%，但他也說，通膨可能只會緩慢滑落，而且只有在 Fed 政策利率處在高檔的壓力下才會下滑。目前美國失業率約 3.6%。

波斯提克假設的基本情境是，最快明年下半年 Fed 才會開始降息，他並強調，在非常確定達到通膨目標之前，Fed 絕對不會推動政策轉向。

古爾斯比也表示，降息這件事要到遙遠的未來才會發生。「Fed 正走在通膨下滑的黃金道路上，目前為止一切都好。」