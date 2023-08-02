〈財報〉競爭激烈 玩家縮減支出 藝電Q1業績遜色 Q2預期黯淡 盤後挫近4%

電玩遊戲發行商藝電 (Electronic Arts) (EA-US) 周二 (1 日) 公布，第一季業績不及預期，且由於競爭激烈和遊戲玩家減少支出，第二季淨預訂量也恐低於預期，令盤後股價挫約 3.5%。

藝電周二小幅收低 0.17，盤後下挫 3.67%，報每股 131.12 美元。

第二季 (9/30 止) 財測關鍵數據 vs 華爾街預期

淨預訂量：介於 17 億美元至 18 億美元 vs. 18.1 億美元 (Refinitiv 查訪數據)

第一季 (6/30 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期

調整後 EPS：96 美分 vs. 1.02 美元 (Refinitiv 查訪預期)

淨預訂量：15.8 億美元 vs. 15.9 億美元 (Refinitiv 查訪預期)

財務長 Stuart Canfield 稱本財年開局強勁，未來公司團隊仍專注於實現長期增長和盈利能力。

截至周二收盤，藝電股價過去 12 個月上漲 4%，但同期那斯達克綜合指數上漲 16%。

藝電這類傳統電玩遊戲發行商不僅面臨消費支出放緩的困境，且須與華納兄弟探索 (WBD-US) 等產業新進一同競爭。高山ㄞ

市場研究公司 Circana 指出，根據今年截至 5 月的遊戲銷量，基於《哈利波特》劇情打造的遊戲《霍格華茲的傳承》是最暢銷的遊戲之一。

因通膨上升迫使阮囊羞澀的玩家只購買強烈有興趣的遊戲。藝電表示，今年 4 月推出的《星際大戰 絕地：倖存者》表現良好，而多人射擊遊戲《Apex 英雄》較不受青睞。

財務長在財報後電話會議上表示，第二季淨預訂量低於預期，主要係因《Apex 英雄》第 17 賽季「軍火庫」的表現不佳。

藝電維持 2024 財年預訂量預期不變，9 月預計推出《EA Sports FC》，為去年結束與 FIFA 的合作關係後推出的新足球系列。