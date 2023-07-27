一文掌握Fed重點決策：未來行動仰賴數據、經濟成長具韌性、今年不降息

美國聯準會 (Fed) 周三 (26 日) 如預期升息 1 碼，使基準利率達到 5.25%-5.50% 的目標區間，利率中位數為 2001 年初以來最高水平。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在記者會上重申抗通膨之戰尚未結束，強調央行將仰賴經濟數據決定後續行動，但今年不太可能降息。

聯準會最新利率聲明與鮑爾記者會重點摘錄如下：

(圖: REUTERS/TPG)

重點一：尚未戰勝通膨

美國此前公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3%，探兩年新低，且已連續 12 個月自去年 6 月的逾四十年高點滑落，核心 CPI 也持續下滑，年增率為 4.8%，優於市場預期。

即使通膨明顯降溫，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議聲明指出，目前通膨居高不下，委員會仍高度關注通膨風險。

鮑爾在會後記者會上強調，Fed 尚未擊敗通膨。「我們需要看到通膨持續下滑。我們認為，肯定需要在一段時間內將政策維持在限制性水準，適合的話，我們需要準備進一步升息。」鮑爾指出目前核心通膨率仍高於 3%。

重點二：逐次會議做決定、以數據為導向

鮑爾表示，FOMC 沒有針對未來進一步升息的可能性提供指引。

他說：「我們將逐次會議做出決定，每一次的會議，我們都會問自己同樣的問題。因此，我們還沒針對未來的會議做出任何決定，包含可能的升息步伐，但我們將評估進一步收緊政策的必要性，以便讓通膨隨著時間回到 2%。」

鮑爾表示，Fed 願意等待新的數據出爐。「我們必須準備好跟著數據，考量到目前取得的進展，我們可以保持耐心，並維持堅定態度。」

鮑爾認為，當前的經濟狀況表明，限制性政策的持續時間不夠長，不足以充分發揮預期效果，可能需要在更長一段時間內採取更嚴厲的貨幣政策立場。「在有信心通膨可持續回落至 2% 目標之前，我們打算維持限制性立場，並在合適情況下進一步收緊政策。」

根據鮑爾的說法，9 月再度升息或是維持利率不變，都是檯面上的選項，具體行動取決於數據。

重點三：談經濟成長狀況

本次會議聲明指出，近期指標顯示美國經濟活動持續以「適度的」(Moderate) 的速度擴張，近月就業成長強勁，失業率維持在較低水平，但也警告，家庭和企業信貸條件收緊，可能對經濟活動、就業和通膨形成壓力，且影響程度無法確定。

鮑爾在記者會上表示，Fed 對抗通膨的同時，未來的經濟成長可能會「低於趨勢水平」(Below-trend growth)。不過，因近期經濟數據展現韌性，Fed 內部經濟學家撤回了對經濟衰退的預測。

鮑爾稱：「Fed 幕僚人員現在預測，從今年稍晚開始，經濟成長將明顯放緩，但考量到經濟韌性，他們不再預測會出現衰退。」

今年 3 月發生銀行倒閉事件後，Fed 內部具有影響力的經濟學家便預期，美國將在 2023 年稍晚步入經濟衰退。根據 6 月會議紀錄，直到 Fed 結束上月會議，官員們仍維持這項預測不變。

重點四：今年不太可能降息

一如過去幾次會議的看法，鮑爾重申 Fed 不太可能在今年降息，並指出部分 FOMC 成員已將明年降息納入經濟預測。

鮑爾說道：「我們對通膨實際上正在回到 2% 目標的信心有多大，這是我們必須判斷的事情。」

市場變化

FOMC 聲明發布後，股市表現平淡，並在鮑爾召開記者會後應聲走高，道瓊午盤漲近 200 點，尾盤回吐漲幅後一度轉跌，終場收高 82 點或 0.23%，標普 500 指數午盤由黑翻紅，終場微跌 0.02%，那斯達克綜合指數收跌 0.12%。10 年期美債殖利率下探至 3.872%，美元指數貶逾 0.3%。

華爾街分析

宏利投信 (Manulife Investment Management) 全球首席經濟學家 Frances Donald 表示，Fed 開始降息的門檻很高，需要具體數據，而這些數據有可能在今年底實現，屆時央行對於通膨獲得良好控制可能會更有信心。

Donald 認為，Fed 現在處於長期「鷹派暫停升息」(Hawkish hold) 立場，基本情境下，下一步可能是降息，但至少要等到 2024 年。鮑爾別無選擇，只能繼續發出升息威嚇，以免市場太早消化降息的可能性，並重燃通膨預期。

Key Private Bank 固定收益董事總經理 Rajeev Sharma 預估，這次可能是 Fed 今年最後一次升息，今年剩餘時間，Fed 都將按兵不動。