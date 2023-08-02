〈財報前瞻〉蘋果Q3財報在即 分析師持續上調預期、目標價

蘋果 (AAPL-US) 預計本周四盤後公布第三季 (6 月季度) 財報，華爾街分析師持續調整預測並上調目標價，以跟上該股 2023 年 50% 的漲幅。

周二 (1 日) 至少兩名分析師上調蘋果股票目標價，預期這家市值 3.1 兆美元的科技巨擘將持續擴大其估值。

TD Cowen 分析師 Krish Sankar 重申蘋果股票「優於市場表現」的評級，同時將目標價自 195 美元上調至 220 美元。

蘋果周二小跌 0.43%，收每股 195.60 美元。

Sankar 預期蘋果 6 月季度營收年減 2%，9 月季度營收反彈回年增 1%。他認為，由於宏觀經濟狀況與 iPhone 需求穩定，蘋果的硬體業務將持續面臨「溫和的阻力」。

然而，Sankar 仍將蘋果視為「具防禦性的股票」，且最終會是人工智慧 (AI) 領域的贏家，因蘋果處理器內的神經網路功能支撐 iPhone 和 Mac 的推理功能，並讓投資者接軌未來 AI 趨勢。

Baird 分析師 William Power 同樣維持「優於大盤」評級，同時將目標價自 180 美元上調至 204 美元。Power 預計蘋果 6 月季度業績穩健，但也警告「該公司股價已接近歷史高點」。

Power 表示，蘋果公布財報後，市場可能會立即轉而關注 iPhone 15 的發布與下一個智慧手機週期。他指出，以過往經歷，蘋果股價在 8 月中旬到 9 月中旬期間表現優於大盤，但由於該股交易價格處於歷史峰值，因此股價出現任何回檔，他對會積極買進。

針對第三財季，分析師預期蘋果營收年減 1% 至 819 億美元，每股獲利 1.19 美元，較去年同期下降 1 美分。

根據 FactSet 數據，華爾街預估 iPhone 銷售額年減 1% 至 403 億美元，Mac 銷售額年減 10% 至 66 億美元，iPad 銷售額年減 10% 至 65 億美元。

然而，這些產品銷售額的下降可望被「可穿戴設備、家居和配件」類別所抵銷，因該類別銷售額預計年增 3% 至 83 億美元，以及服務類別營收年增 6% 至為 208 億美元，但較上一季度略有下降。