投資人觀望即將發布的經濟數據 美債殖利率平盤震盪

美國國債殖利率周二 (1 日) 幾乎沒有變化。投資人等待關鍵數據，這些數據可能提供有關經濟狀況的最新暗示並影響 Fed 的貨幣政策。

美東時間清晨 5:59，10 年期國債殖利率上漲 0.6 個基點至 3.963%。2 年期國債殖利率下跌 0.8 個基點至 4.866%。

殖利率和價格呈反比關係。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人在等待最新經濟數據時也評估了經濟前景。其中包括周二發布的 7 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 以及 JOLT 6 月職位空缺數據。

預計本周稍後將公布更多關鍵數據，尤其是勞動市場數據。ADP 就業變化報告定於周三 (2 日) 發布，7 月就業報告定於周五 (4 日) 發布。

這些數據可以讓市場了解勞動市場是否正在降溫，從而呈現 Fed 對貨幣政策的限制性做法是否正在經濟中得到體現。

自 2022 年初以來，Fed 一直在採取包括升息在內的措施，以緩解通膨、給經濟降溫。在最近一次會議後，Fed 主席鮑爾表示，升息周期可能很快結束，但也可能繼續，具體取決於經濟數據。

投資人對 Fed 能否實現所謂的軟著陸普遍存在不確定性，許多人擔心利率上升可能導致美國經濟陷入衰退。