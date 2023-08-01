〈財報〉趨勢轉向國際旅遊+結束美航聯盟關係 捷藍航空大降財測

捷藍航空 (JBLU-US) 大幅調降 2023 年展望，並警告由於旅客選擇國外旅遊，且該公司正在努力結束與美國航空 (AAL-US) 在東北部的合作關係，因此本季可能出現虧損。

捷藍航空預計全年調整後每股獲利在 5 分至 40 美分間，低於之前預計的 1 美元。

這家總部位於紐約的航空公司表示，第 3 季調整後虧損可能高達 20 美分，營收較去年同期下降 4% 至 8%。

在公布第 2 季業績後，該航空公司股價在周二盤前交易下跌近 5%。

根據 Refinitiv 的共識估計，該公司第 2 季表現與華爾街的預期比較如下：

●調整後每股獲利 45 美分，高於預期的 44 美分

●營收 26.1 億美元，與預期相同

捷藍航空第 2 季淨利為 1.38 億美元，合每股 41 美分，高於去年同期的淨虧損 1.88 億美元或每股 58 美分。營收成長 6.7% 至 26.1 億美元，大致符合分析師的預期。

航空公司高管在本財報季指出，需求已轉向疫情期間大幅萎縮的長途國際旅遊。他們在財報電話會議上表示，這種變化以及運力的增加正，在壓低國內機票價格，因為旅客選擇了新的國外目的地。

捷藍航空營運長傑拉蒂 (Joanna Geraghty) 表示，這種轉變「給夏季旅遊高峰期的國內旅遊需求帶來壓力」。

她在財報聲明中表示：「雖然我們仍有望實現全年獲利，且營收表現創紀錄，但我們正在採取行動，包括重新部署產能以緩解當前的挑戰並提高利潤率。」

其他挑戰包括捷藍航空與美國航空在紐約地區機場和波士頓的聯盟的終止。之前一名法官裁定該聯盟反競爭並命令廢除該聯盟。這種夥伴關係通常讓航空公司能夠共享乘客和收入並協調航線；兩家航空公司上月底停止銷售彼此的航班。

傑蒂還提到了東北部的空中交通限制。捷藍航空和聯合航空 (UAL-US) 均表示，空中交通管制員的短缺加劇了 6 月底和 7 月雷暴天氣造成的航班中斷。

根據 FlightAware 數據，7 月 1 日至 7 月 30 日期間，捷藍航空約有 46% 航班誤點，平均延誤時間為 85 分鐘，高於全美平均水準，即誤點率 28% 和平均延誤時間 60 分鐘。