巴菲特指標升至171% 美股恐正面臨崩跌風險

數據顯示，股神巴菲特最青睞的市場指標已經升至 171%，表明美股的估值過高，正面臨暴跌的風險。

截至上週五 (28 日) 收盤，巴菲特指標 (Buffett Indicator) 飆升至 171%。巴菲特指標計算美股的總市值 (TMC) 相對於美國最近一季 GDP 的百分比，以判斷估值的合理性。

巴菲特在 2001 年《財富》雜誌的一篇文章中曾表示，巴菲特指標在 100% 以下，代表股市估值是合理的，若投資人在 70% 或 80% 的時候買入股票，可能會取得不錯的回報。但是，若是在 200% 左右買進，就會像是在「玩火」。

巴菲特也曾經稱讚巴菲特指標，可能是任何時候衡量估值水準的最佳單一指標。然而，巴菲特指標也並非完美無缺，因為它將股市當前價值與過去的 GDP 進行比較，而 GDP 不包括海外收入，但美股的市值反映了企業在國內和國外業務的價值。

曾經精準預測 2000 年和 2008 年股市崩盤的傳奇投資人 John Hussman 近期也表示，如今美股估值過高，表明標準普爾 500 指數需要大跌最多 64%，市場才能恢復到更加平衡的狀態。

「在如今史上最高估值、不利的內部因素和過度擴張等情況下，我們對市場回報 / 風險的估計，從短期、中期、週期，甚至 10-12 年來看，都處於我們定義的最負面的極端。是的，在我看來，這是一個泡沫，最終將以淚水告終。」Hussman 說道。

今年迄今為止，標普 500 指數已上漲近 19%，自 2008 年金融危機以來的漲幅已超過 400%。 根據 macrotrends.net 的數據，該指數的本益比已從去年接近 19 的低點攀升約 26。