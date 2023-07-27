投資人消化Fed升息和鮑爾談話 美債殖利率小升

美國國債殖利率周四 (27 日) 小幅上漲，投資人在 Fed 最新利率決定和主席鮑爾發表評論後考慮利率前景。

美東時間清晨 6:00，10 年期國債殖利率上漲 2.2 個基點至 3.873%。2 年期國債殖利率上漲 0.6 個基點至 4.833%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 周三 (26 日) 在最近一次會議結束後宣布進一步升息 25 個基點，投資人開始評估利率和美國經濟的下一步走勢。

鮑爾在周三新聞發布會上表示，政策制訂者在 9 月下次會議中，有可能進一步升息並將利率維持在當前水平。他補充說，這些決定將繼續取決於數據。

他說：「正如我過去所說，我們將逐次開會進行仔細評估。」

由於擔心利率上升導致美國經濟陷入衰退，許多投資人一直希望 Fed 能夠盡快結束升息行動。

鮑爾周三還談到了通膨前景，表示雖然物價上漲的壓力有所緩解，但通膨率回到 Fed 2% 的目標仍有「很長的路要走」。

最新公布的消費者物價指數 (CPI) 年率為 3%。周五 (28 日) 將發布 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，投資人將從中獲得最新見解。

周四預計將公布第 2 季國內生產總值 (GDP)、6 月耐久財訂單和房屋銷售數據，以及最新的每周首次申請失業救濟金人數數據。

其他方面，歐洲央行將於周四宣布利率決定，市場預計將再次升息。