等待最新PCE數據 2年期美債殖利率大跌

投資人關注 Fed 最新首選通膨指標的發布，並評估全球貨幣政策前景，美國國債殖利率周五 (28 日) 下跌。

美東時間上午 6:05，2 年期國債殖利率下跌 6 個基點至 4.879%。10 年期國債殖利率下跌 3.5 個基點報 3.977%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是 Fed 最青睞的通膨指標，可能為未來的貨幣政策決策提供方向。《道瓊》調查的經濟學家預計，不包括食品和能源的核心 PCE 將環比成長 0.2%，同比成長 4.2%。

在此之前，Fed 在最近會議中，政策制訂者根據市場預期升息 25 個基點，同時繼續努力緩解通膨並給經濟降溫。

Fed 主席鮑爾在利率決定後的新聞發布會上指出，通膨壓力有所緩解，但距離 Fed 2% 的通膨目標仍有「很長的路要走」。

鮑爾還表示，未來的貨幣政策走勢將取決於陸續公布的數據，並將在每次會議視情況做出決定。

個人支出和收入數據也將於周五公布。

其他方面，日本央行維持負利率，但放鬆殖利率曲線控制政策，以實現所謂的「更大的彈性」。部分分析師認為此舉暗示日本央行最終可能將貨幣政策轉向收緊。