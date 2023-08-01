〈房產〉台中「孵蛋」再遭挫 台中巨蛋百億工程今第7度流標

台中 14 期重劃區內的百億元工程經費「台中巨蛋」，在 5 月 12 日公開招標後，今 (1) 日進行資格標審查，投標廠商未達法定家數而第 7 度流標，台中市府建設局將持續進行後續招標作業。

台中巨蛋由日本知名建築大師隈研吾及台灣九典聯合建築師事務所共同設計，經台中市府整體評估及調整優化設計內容，工程計畫預算由 64.9 億元提升至 99.98 億元後，重行辦理工程招標，工程採購招標金額達 91.72 億元。

台中巨蛋工程過去招標己有 6 度流標，台中市府建設局長陳大田表示，優化預算後的首次招標在今日開標，本次共有 25 家領標、但因投標廠商未達法定家數而流標，不過，招標期間多有廠商積極詢問及提出相關建議，主要因巨蛋整體工程規模高達近百億工程、工法技術複雜，因此在整體工期、施工工法、技術評估及與各方專業合作廠商整合等因素，需有較長的評估期程。

台中市政府對於台中巨蛋的程招標案，以往因逢國際疫情、俄烏戰爭及物價波動等影響，致先前工程招標期間廠商多所觀望，在市府團隊、專管及設計單位持續調整與優化，工程經費由 64.9 億元提升至 99.98 億元。此次工程再度招標，今天開標仍以流標收場

台中巨蛋預估在完工後，可舉辦國際運動賽事、藝文展演、集會等多功能使用；主場館並可提供 1.55 萬席觀眾席席位。