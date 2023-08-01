〈房產〉交屋潮助攻 高雄房屋7月買賣移轉棟數年月雙增

台南、高雄 7 月房屋買賣移轉棟數出爐，2023 年 7 月南二都表現回溫，其中高雄 7 月買賣移轉棟數為 3,146 棟，月增 1.4%，年增 17.4％，為近 3 年來，也是房地合一 2.0 上路以來同期新高。

而台南 7 月買賣移轉棟數為 1,834 棟，月增 10.1%，年減 0.1％，相比去年的 1,836 棟幾乎平盤，不過仍為近 5 年來，也是房地合一 2.0 上路後最冷的 7 月。

另觀察南二都今年 1-7 月合計買賣移轉棟數，高雄合計為 2 萬 429 棟，為 2021 年房地合一 2.0 上路後新低點，台南合計為 1 萬 2,180 棟，為繼 2018 年的 12,584 棟，近 6 年來最低表現。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，7 月高雄主要受交屋潮助攻表現亮眼，其中包括楠梓預售大案「銳揚天鵝堡」、橋頭「森遠」及美術館特區預售案「美樹香榭」、三民區預售大案「郡都當代」等新案均有大量交屋，其中楠梓區靠預售單案就有約 300 戶交屋量，助攻移轉增亮點，也展現台積電議題受惠區過往的熱絡買氣，反觀台南包括永康、北區、東區等部分熱區有少量交屋之外，主要買氣仍落在中古成屋市場。

2023 年 7 月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，三民區以 589 棟蟬聯寶座，月增 58.3%、年增 90.6%，年月雙增表現強勁，楠梓區以 380 棟居次，月增 2.7%，年增 27.5%，鼓山區以 309 棟位居第三，月增 49.3%、年增 104.6%。

2023 年 7 月南二都表現雖略顯回溫，不過綜觀今年整體市況表現仍呈量縮價揚，市場雖有升息、打炒房政策干擾，不過仍有如新青安貸款等優惠政策釋出，有利未來房市交易穩定，而接下來將進入民俗鬼月，傳統習俗會避免交屋、搬家入厝，也可能多少影響買氣及移轉遞延，接續表現仍有待觀察。

台南 7 月買賣移轉棟數前三大行政區，本月東區以 260 棟居冠，月增 80.6%、年增 84.4%，年月雙增表現亮眼，永康區以 241 棟居次，月增 17%，年減 2.8%，北區以 182 棟位居第三，月增 68.5%，年增 70.1%。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店長洪誌隆表示，目前市場以自住首購及換屋客群為主，因此機能成熟的傳統購屋熱區仍有不錯表現，不過因為案源釋出量少，且屋主對價格仍有一定堅持，買賣雙方價格落差大，買方下不了手，屋主賠不了手，因此形成開價高、成交量低的僵持局面。