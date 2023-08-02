〈房產〉打房不見斷頭潮 上半年全台拍賣移轉數創史上新低

內政部公布 2023 年上半年全台拍賣移轉共 1,668 棟，創統計以來同期新低，與去年同期相比大減 18.6%，六都僅台南市上半年法拍移轉增加 19%，其他五都縮幅都超過 16%，新竹縣市拍賣量移轉甚至減少一半，儘管房市交易停滯、利率上升，卻未引發斷頭潮。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，目前五大銀行平均房貸利率破 2%，但房貸戶還能支撐，另一方面，由於房價高漲，有資金壓力者降價出售可在一般市場脫手，拍賣移轉數量自然屢創新低。

今年上半年全國拍賣移轉量跌破 2000 棟，六都除了台南市跟去年同期相比強升 19%，新北市、台北市、桃園市及高雄市減幅均大於兩成，其中新北市減幅 27.9%，是六都拍賣移轉減少最多的區域；六都以外縣市今年上半年拍賣移轉多數緊縮，新竹縣大減 54.8%，新竹市減少 48.9%，是全台法拍移轉量減少最多的縣市。

郎美囡指出，政府以不動產選擇性信用管制壓縮購地貸款，以及平均地權條例子法修正案火速通過，建商索性減少案量或轉攻商用不動產，近一年僅有零星個案成為爛尾樓，而新竹縣市雖然買方觀望，賣方面對住宅市場的打炒房政策也以靜制動，就連一般市場供給量都減少。

至於台南市為今年唯一拍賣移轉破百件、並大幅成長的縣市，住商不動產台南永康加盟店店東黃明成表示，市場普遍認為先前推案量暴增的區域將引爆建商斷頭潮，然而台南市近幾年推案大部分是大建商，其資金雄厚可撐過市場低迷階段，小建商盤讓大多能順利達成交易，目前建案因建商財務周轉不靈遭到法拍的比例低，一次大量流入法拍可能為公司行號的抵押擔保品，況且內政部的房價指數顯示價格仍然上揚，讓投資人至法拍市場尋找低價，因此台南市法拍量逆勢走揚。

高房價時代確實會觸發買方到法拍市場撿便宜，郎美囡提醒，投標需提出法拍屋底價 20-30% 的保證金，得標後必須在拍定 7 日內繳清尾款，有些銀行可提供法拍屋貸款，在法拍屋所有權移轉前、銀行代墊階段的利率會高出一般房屋貸款 1-3%，甚至更高，且實際貸款成數、利率會依照申貸人財務信用狀況，建議有意前進拍賣市場者，可先向銀行詢問可能條件，以免無法在 7 日內繳清拍定尾款，保證金被沒收。