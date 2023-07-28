鉅亨美股雷達：投資者等待PCE數據公布 日本央行決策衝擊全球市場

美股重要看點：

美股財報日曆中最繁忙的一周即將結束，多數企業超出預期的表現，以及對美國和歐元區利率已接近峰值的信念，支撐了市場情緒。投資者等待即將出爐的 6 月 PCE(個人消費支出) 數據。

PCE 指數是聯準會密切關注的通膨指標，接受調查的經濟學家預計，核心 PCE 月增 0.2%，年增 4.2%。聯準會本周一如預期升息 1 碼之後，投資者關注通膨的最新指引。

本周超級央行周裡，壓軸公布利率的日本央行做出最令人意外的決策，宣布調整殖利率曲線控制政策，同時維持 10 年期公債殖利率目標和政策利率不變。政策公布後，日元、日股大幅震盪，全球市場均受影響。雖然投資者將此舉解讀為鷹派行動，但種種困惑也在籠罩著市場。

道瓊指數周四 (27 日) 結束了連 13 漲，這是自 1987 年以來最長的連漲天數。

據摩根士丹利稱，總部位於美國的避險基金，利用近期反彈拋售中概股 ADR。這些策略師們表示， 拼多多、百勝中國和唯品會等是被只做多基金經理拋售最多的股票之一。

Wedbush 著名分析師 Dan Ives 認為，「AI 淘金熱」才剛展開，而且看起來不會很快結束。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月個人消費支出 (PCE) 月率，預期 0.4%，前值 0.1%。

美國 6 月核心 PCE 物價指數月率，預期 0.2%，前值 0.3%。

美國 6 月個人收入月率，預期 0.5%，前值 0.4%。

美國 7 月密西根大學消費者信心指數終值，預期 72.6，前值 72.6。

重要個股動態：

1. 英特爾 (INTC-US)

英特爾 (Intel) 周四公布第二季財報，隨著撙節成果發酵，上季營收、獲利雙雙優於預期，且順利轉虧為盈，同時對本季營運釋出樂觀展望。

展望本季，英特爾預估營收將介於 129 億至 139 億美元之間，中位數高於分析師預期的 132.3 億美元，此外，該公司預估調整後 EPS 為 0.20 美元，高於預期的 0.16 美元。

Forrester 研究總監奧唐納 (Glenn O"Donnell) 表示：「英特爾的轉變終於發生了。」他還預計「英特爾和大多數其他晶片製造商未來幾季會好得多」。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 福特汽車 (F-US)

福特汽車 (Ford) 上季獲利猛增兩倍、營收年增 12%，並宣布上修全年稅前獲利預測。

福特周四公布，上季獲利較去年同期成長逾兩倍至 19 億美元，經一次性項目調整的每股盈餘為 72 美分，營收成長 12% 至 450 億美元。這優於 FactSet 分析師預估的每股 54 美分、營收 431.7 億美元。

展望前景，福特預估全年息稅前利潤 (EBIT) 介於 110-120 億美元，從原估的 90-110 億美元上修。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 嗶哩嗶哩 (BILI-US)

摩根大通分析師周四發佈研報，將嗶哩嗶哩評級從增持一口氣下調至減持，目標價為每股 13 美元。

分析師表示，儘管他們對 B 站於中國 z 世代用戶中的強勁用戶參與度仍然持樂觀態度，但是他們對公司的獲利前景愈來愈謹慎。