美國記憶體、硬碟股漲勢到！關鍵驅動力：生成式AI

儘管希捷科技的獲利令人失望，但在多種因素作用下，記憶體股仍在上漲，一大關鍵是生成式人工智慧 (AI)。

希捷 (STX-US) 和威騰電子 (WDC-US) 均屬電腦機械硬碟生產商，周四股價均漲逾 7%；而生產 DRAM 和 NAND 記憶晶片的美光科技 (MU-US) 也漲逾 5%；半導體製造設備廠科林研發 (Lam Research) (LRCX-US) 漲逾 9%。

美光的走勢肯定了過去幾日勁敵三星和 SK 海力士對記憶體市場的樂觀評論。三星在發布第二季財報時，其評論讓華爾街認為有利美光。

其一，三星表示正在削減既定的增產計畫，尤其是 NAND 產能，這將推漲記憶體晶片價格。此外，三星表示，雖然最近一季數據中心相關的記憶體整體需求疲軟，但雲端業者用於 AI app 的高頻寬 DRAM 需求正逐漸增加，下半年將逐步恢復，客戶端庫存調整工作可能也接近完成。

海力士同樣表示，AI 伺服器記憶體的需求已快速提升，第二季 DRAM 和 NAND 記憶體產品的銷售均見提升。科林研究周三發布財報時小幅上修今年對晶圓設備支出的預期，主張高頻寬記憶體 (HBM) 的需求增加。Teradyne (TER-US) 在財報法說會上也發表了類似的評論。

最重要的是，美光科技的股價因 NAND 產量減少、AI 相關的 DRAM 需求增長而上漲。生產 NAND 快閃記憶晶片以及硬碟的威騰電子也受益於同樣的趨勢。

然而，希捷的走勢較難解釋。該公司周三公布 6 月季度的業績低於華爾街預期，也遜於先前財測，且 9 月季度的財測也不及華爾街預期。然而，Baird 技術部門策略師 Ted Mortonson 對此有其理論。

Mortonson 認為，經歷本周多次法說會，他感受到晶片、記憶體和互連硬體的需求都開始發生變化，因應建設生成式 AI 的數據中心，而 AI 仍需要高密度硬碟，例如希捷生產的硬碟，因此即使希捷 6 月季度硬碟銷售下降 43%，但此後可望直線上升。