飛宏挺純電賽車 充電樁進駐大鵬灣國際賽道

飛宏 (2457-TW) 今 (14) 日表示，旗下充電樁子公司馳諾瓦支持純電動賽車與低碳移動風氣，首度移師睽違 4 年重新開幕的「大鵬灣國際賽道暨大鵬賽道駕訓中心」，展示兩款充電樁，未來將持續與跨域夥伴合作，提供整合性電動載具充電解決方案。

飛宏表示，此次設置可靈活移動，適合機動快充的 30kW 移動式直流充電樁 DM30，以及搭載 21.5 吋多媒體廣告看板的 DD360 分體式快速充電樁，滿足賽道、車庫等空間多元場域充電解決方案。

飛宏指出，馳諾瓦因應不同電車充電情境需求，提供車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴跨場域應用產品，針對大鵬灣國際賽道的賽道場地與駕訓空間，現場提供兩款充電解決方案，包含移動式直流充電樁 DM30，及同時滿足快充需求與廣告多元應用的 DD360。

飛宏表示，DM30 為 30kW 移動式直流充電樁，支援 CCS 及 CHAdeMo 多標準槍線，搭配 7 吋 LCD 螢幕組合，提供電動車車主在不同場域都可享受的充電服務，DM30 適合需靈活移動、在戶外活動同時有快速充電需求的停車場域，如商業車隊、加油站、活動賽事等，可加速營運商充電樁車輛迴轉與使用效率。馳諾瓦亦看好未來電車普及後，海內外市場有更多專業賽車場有純電跑車的充電使用需求。

近年電動車主訴求短時間完成充電，DD360 充電樁除可滿足快充外，亦搭配 21.5 吋多媒體廣告看板，營運商可透過看板溝通場域活動資訊或廣告，作為大量人流場域電車充電與多元廣告應用需求。

DD360 搭配水冷槍時單槍輸出最大可達 360KW/ 500A， 1 體 4 槍同時進行直流充電，並支援 CCS、CHAdeMO 以及 GB/T 多標準槍線，滿足各式車款在快速充電上的需求，使用者控制介面則搭配 7 吋 LCD 螢幕，支援 RFID 讀卡器及支付系統強化會員與帳務管理。