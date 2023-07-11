電動車充電業者Tritium拿下夏威夷聯邦補助融資充電器訂單

Tritium DCFC (DCFC-US) 周二 (11 日) 表示，它已贏得夏威夷訂單，生產高速電動車充電器。這是第一筆獲得聯邦計畫補助的資金，計畫宗旨在全美廣設充電基礎建設並促進電動車普及。

根據「國家電動車基礎設施計劃」(NEVI)，美國政府計劃在 5 年內向各撥款 50 億美元，設立 50 萬個充電器為高速公路和州際公路提供充電服務。

該公司表示，這項第一輪融資，夏威夷於 9 月獲得 260 萬美元的資金，將採購 32 座 150 千瓦的 Tritium 充電器和 16 個電源裝置。

總部位於澳大利亞布里斯班的 Tritium 發表聲明表示：「這些快速充電器預計將成為 NEVI 計劃下首批資助和安裝的充電器。」

雖然包括俄亥俄州和德州在內的幾個州正處於向企業尋求建議的不同階段，但 Tritium 表示，夏威夷正依與專注基礎建設的公益公司 Sustainability Partners 的現有合約下單。

根據估計，夏威夷將根據 NEVI 獲得總額超過 1760 萬美元的補助資金。

聯邦資金被認為對拜登總統應對氣候變遷和創造當地就業的計劃至關重要；計畫要求企業提供符合美國標準組合充電系統 (CCS) 的充電器。

在夏威夷下單之際，德州和華盛頓州等幾個州已表示，在主要汽車製造商採用特斯拉 (TSLA-US) 的充電技術後，它們計劃同步採用特斯拉的充電標準以及 CCS，以符合獲得這筆資金的資格。

這引發一些充電業者的反對。它們反對在第一輪融資中強制採用特斯拉的北美充電標準 (NACS)，聲稱需要更多時間來標準化、測試和認證特斯拉轉連器的安全性和操作功能。

然而，Tritium 表示，將在 2023 年底或 2024 年初在其充電器上提供 NACS 轉連器。