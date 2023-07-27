〈美股盤後〉Fed保留9月再升息選項 道瓊連13紅

聯準會 (Fed) 如預期升息一碼，主席鮑爾為未來升息保留餘地，投資人還消化企業新一批財報，微軟引領科技股下滑，多空消息交錯下，美股主指週三 (26 日) 近乎持平，美元走低，黃金走高。

道瓊收紅逾 80 點，創自 1987 年自 1987 年美國前總統雷根入主白宮以來從未見過的壯舉。若道瓊週四創連續 14 天上漲，將打平自 1897 年 6 月以來最長連漲走勢，這是道瓊於 1896 年 5 月成立大約一年後刷下的紀錄。

那指收盤下滑 0.12%，標普微跌 0.02%，費半陷入困境，重挫 1.49%，台積電 ADR 走低近 1%。

政經消息，聯準會週三宣布，所有決策官員一致同意升息 1 碼，將聯邦資金利率提高至 5.25% 至 5.5% 之間，創自逾 22 年來新高，符合市場預期。會後聲明與上次變動不大，也未提供未來利率政策的新前瞻指引。

聯準會主席鮑爾會後記者會上指出，會視經濟數據整體的意義，每次會議逐次決定利率政策，語焉保留未來升息的選項。他還表態稱：「我認為今年不會降息，部分官員預計明年將降息。」

美國國會預算辦公室 (CBO) 週三最新預測顯示，即使利率上升和失業率上升給消費者帶來壓力，美國經濟仍將可避免陷入衰退，預計今年下半年國內生產毛額 (GDP) 年增率為 0.4%，然後在 2024 年和次年穩步改善。

聯邦銀行監管機構可能在未來幾周內提出提案，要求銀行保留更多現金，以確保金融體系保持穩定。華爾街多家大型銀行正為新監管規定做準備，一旦實施，過去十年積累的 1180 億美元超額資本預計可能幾乎全部用完，今後幾年的庫藏股規模也可能受到影響。

諮詢巨頭麥肯錫週三發布報告稱，人工智慧 (AI) 可能取代美國經濟近三分之一的工作時間，美國在 2030 年底，至少有 1200 萬工人需要換工作。

週三 (26 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊中有 5 大板塊走高，通訊服務 (+2.65%)、工業 (+0.66%) 和金融 (+0.65%) 領漲。資訊科技 (-1.30%)、材料 (-0.28%) 和能源 (-0.09%) 跌幅位居前三。

焦點個股

科技五大天王互有消長。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.76%；Meta (META-US) 漲 1.39%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.45%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 5.78%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.76%。

道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 噴飛 8.72%；3M (MMM-US) 上漲 2.56%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.37%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.43%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.75%。

費半成分股普遍收低。應用材料 (AMAT-US) 跌 0.74%；AMD (AMD-US) 下跌 2.58%；美光 (MU-US) 上漲 2.59%；德儀 (TXN-US) 大跌 5.42%；高通 (QCOM-US) 跌 0.84%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.50%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.91%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.59%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.68%。

企業新聞

中國監管總局週三稍早依反壟斷法以附加限制性條件方式，核准美商邁凌收購台灣快閃記憶體控制晶片廠慧榮的股權，原本此交易排除中國監管這項重大阻礙，令市場一片欣喜，不過，邁凌週三美股尾盤宣布取消收購慧榮。

慧榮科技 ADS (SIMO-US) 開盤一字大漲後，尾盤受此消息拖累，其股價大幅回落，收紅 25.19% 至每股 65.35 美元，盤後跌逾 5%。邁凌科技 (MXL-US) 週三暴跌 12.91% 至每股 29.61 美元，盤後股價持續下殺超過 11%。

微軟 (MSFT-US) 下跌近 4% 至每股 337.77 美元，科技股多頭大撤退。儘管微軟最新財報營收和獲利優於預期，但 Azure 雲端服務成長再度放緩。

Snap (SNAP-US) 跳水 14.23% 至每股 10.73 美元。Snap 財報表現不佳，其第三季財測低於華爾街預期。

Alphabet (GOOGL-US) 猛升 5.78% 至每股 129.27 美元。雲端事業強勁成長助攻，加上廣告業績反彈，Alphabet 第二季營收和利潤上均傳佳績。

波音 (BA-US) 飆升 8.72% 至每股 232.80 美元。波音第二季業績超出分析師預期，主因是商用飛機交機量有所增加以及大量待交付訂單。

投資人對特斯拉汽車安全和毛利率下降感到擔憂，特斯拉 (TSLA-US) 續跌 0.35% 至每股 264.35 美元。特斯拉因 Autopilot 安全和虛假宣傳問題受到加州總檢察長調查。

類比半導體龍頭製造商德州儀器 (TXN-US) 沉落 5.42% 至每股 176.00 美元。德州儀器 (Texas Instruments) 本季財測不如華爾街預期，主因是終端市場需求遲滯導致客戶持續砍單。

經濟數據

美國 6 月營建許可月率修正值報 - 3.7%，預期 - 3.7%，前值 5.6%

美國 6 月營建許可年化總數修正值報 144.1 萬戶，預期 144 萬戶，前值 149.6 萬戶

美國 6 月季調後新屋銷售年化總數報 69.7 萬戶，預期 72.5 萬戶，前值 71.5 萬戶

美國 6 月季調後新屋銷售年化月率報 - 2.5%，預期 - 0.7%，前值 6.6%

華爾街分析

貝萊德全球固定收益投資長 (CIO) Rick Rieder 稱：「雖然樂見 6 月份消費者物價指數 (CPI) 報告降溫的進展，但很明顯，聯準會不認為任何一個數據點都構成趨勢，並且一些官員認為通膨前景的風險仍然是向上，他們希望達到充分限制性的政策立場並堅持下去，直到看到通膨率降至接近 2% 的證據。」

Bleakley Financial Group 投資長 Peter Boockvar 點評，FOMC 最新聲明與上個月會議的聲明幾乎一模一樣，基本上是複製貼上 5 月份關於升息 1 碼的語句，而這句話在 6 月份被刪除了。投資人不會在 7 月份的政策聲明中找到太多訊息。

Carson Wealth 分析師 Sonu Varghese 研判，鮑爾保留選擇餘地，但預估聯準會不太可能再次升息。

「新債王」Jeffrey Gundlach 副手、Doubleline 副投資長（CIO）Jeffrey Sherman 警告稱，市場應做好美國經濟深度衰退的準備，屆時可能會迫使 Fed 大幅降息 1 個百分點。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主