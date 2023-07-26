【市場觀察】上半年股市飆漲心驚驚？下半年利用股債配置創造低波動、高效率的投資組合

一、大選前夕逢經濟衰退，政策利多有利股市

回顧過往歷史經驗，台灣大選前若逢經濟衰退，選舉期間多半會因為候選人推出政策牛肉而有利多題材刺激股市，加上 9 月份的蘋果發表會多半為台股帶來正面效應，所以近期股市若有回檔，可視為提供進場布局的好時機。

二、ESG 結合高股息的 ETF 商品，在股市動盪時展現隨漲抗跌優勢

回顧過去一年台股走勢震盪之際，00878 之標的指數 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數展現「隨漲抗跌」優勢。觀察去年台股震盪劇烈時，2022 整年台股大盤含息報酬為 - 18.7%，同期 00878 所追蹤的指數其含息報酬為 - 8.8%；反觀今年以來台股強勢反彈，截至 7/18，大盤含息報酬為 25%，00878 追蹤指數含息報酬來到 39.5%，上漲動能更為強勁。

此外，截至 7/14，國泰永續高股息 (基金之配息來源可能為收益平準金) (00878) 基金規模來到 2,199 億，受益人數為 102.9 萬人，是國內規模最大且受益人數最多的 ESG 基金。根據投信投顧公會資料，截至 6 月底，境內 ESG 基金受益人數，其中有 69% 為 00878 股民，換言之，「每 10 個 ESG 基金投資人，有 7 人選擇 00878」，為永續理念與 ESG 投資工具在台灣的能見度及觸及度，做出顯著貢獻！

三、升息循環尾聲，債市獲資金追捧

債市部份，雖還未到真正降息階段，但市場顯然已開始反應升息尾聲，各類型債券 ETF 開始顯著上漲。近期在美國通膨數據持續降溫，6 月份 CPI 年增率僅 3%，增速大幅降溫下，美債殖利率也有所下滑，推升債價穩步上行。

根據 Bloomberg 統計，在升息循環尾聲時，信用評等越高的債券指數表現越好。以過去 4 次升息循環來看，在最末次升息到首次降息之前的這段時間，市場在擔憂高利率、高資金成本帶來經濟衰退下，以高評級的債券 ETF 表現最佳，如兼顧收益率的投資級債券，平均上漲約 10.5%，是全球高收益債的兩倍以上。

四、投資等級債防禦性高，資金爭相湧入

美國投資級債因信用評級高，具防禦性質，市場資金有望持續流入避險。投資級債券中又以 BBB 級公司債到期殖利率最佳，截至 7/18，國泰投資級公司債 ETF(證券代碼：00725B) 指數殖利率為 5.87%，債券價格也正處於相對低點，截至 7/18，投資級公司債百元交易價格為 94.02 元，較近十年平均交易價格 108.95 元折價近 14%。

規模穩居同類 BBB 級中第一的國泰投資級公司債 ETF(00725B)，憑著「產業穩、票息穩、溢價穩」「三大穩定」特性獲投資人青睞，今年上半年受益人數跳增 10 倍。因 00725B 設有單一產業債不得超過 20% 的規範，產業風險分散，可因應景氣衰退的不確定性；其次，00725B 亦有最低票息率 4.5% 的門檻，若票息小於 4.5% 則無法納入持債標的，即使未來利率環境改變，ETF 的收息也較能維持穩定；最後，觀察 5 月以來 00725B 的平均溢價率，截至 7/19 僅 0.03%，亦為 BBB 級以上之投資等級公司債 ETF 中最低，代表投資人買貴風險降低，可安心持有。

加上投資級債具有違約率低、波動度低的「二低」優勢，在未來可能仍發生經濟衰退的情況下，持有安全性更高。美國銀行 (BofA) 最新釋出的 7 月份全球基金經理人調查顯示，整體來看投資人依舊普遍悲觀，有 6 成的經理人仍預測全球經濟成長將轉弱，多數受訪經理人依舊相信，美國將發生經濟衰退。

而根據標準普爾統計，近 10 年全球各信評公司債的平均違約率，投資級債僅 0.02%，違約風險趨近於零。此外，根據彭博資訊，美國投資級債年化波動度不到 9%，遠低於美國股市的約 21%。「三穩二低」的防禦力，讓國泰投資級公司債 ETF(00725B) 在下半年景氣衰退疑慮下，有望成為避險族新寵。

五、懶人投資法：「股債雙存」打造低波動，高效率的投資組合

長期而言，股市上漲動能優於債市，但在今年上半年股市大漲下，投資人更應居高思危，可透過「股債配置」的做法，股息、債息雙收外，也能抵抗市場波動，透過每年固定的股債再平衡策略，靈活調整投資布局，更能放心長期投資不出場，累積複利效果。

「安心」才能做好「長期投資」。國泰投資級公司債 ETF(00725B) 與 00878 優勢相近，如兩者的成分股、成分債皆訴求較安全的特質，並都是「季配息」，方便規劃現金流、且過往配息金額穩定，加上規模大等特性，因此特別適合存股族搭配 00878，進行「股債雙存」

觀察近十年來投資表現，若只投資於台股，將資金全數投入國泰永續高股息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) 則以指數推算，年化報酬率 10.85%、波動度 12.99%，計算後風險報酬比為 0.84；但如果將一半資金分散投入國泰投資級公司債 ETF(00725B)，則年化報酬率雖降為 7.55%，但波動度也同步下滑至 7.55%，計算後風險報酬比為 1.01。顯示一起投資債券市場，能穩定投資組合表現，但仍能收穫一定報酬表現，更符合「吃得下」、「睡得著」的安心懶人投資法。

股債配置下 近十年來指數報酬率、波動度表現 (00878 搭配 00725B)

(文章來源：利用股債配置創造低波動、高效率的投資組合)

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