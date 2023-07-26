〈亞洲生技大會〉三成參與者來自海外 有助生技產業媒合與合作

亞洲生技大會主席李鍾熙今 (26) 日表示，生技產業比起其他產業更需要媒合與交流，而今年展會參與人數中，有 25-30% 是來自海外國家，又以日本最多，有助業者媒合、交流與合作。

李鍾熙表示，今年海外參與者約有 1500 人，比重約 25-30%，其中日本最多，其次為美國、中國、新加坡、澳洲等，由於今年遇上颱風等因素，預期明年海外參與度會更好。

談到台灣與亞洲地區的合作發展，全球生技協會副總裁 Susanna Ling 認為，生物產業是需要很多大、小公司進行合作與交流，或是向政府溝通與獲得支持，而亞洲生技大會就是一個重要的平台。

Susanna 舉例，上個月美國波士頓舉行的生技展，三天內就有 5.7 萬場媒合會，創金氏紀錄，所以生物產業比起其他產業，更需要媒合活動。

另外，一個新藥開發案至少需要 10 億美元、15 年的研發時間，但有 90% 的開發案都會失敗，整體時間非常長，不過產業也需要更強的 IP，同時要調查商業化的進程、可能的危機。

全球生技協會政策長 John A. Murphy(約翰 ‧ 墨菲) 在「政府政策變革對生技產業的影響」演講中提到，目前很多創新治療方法主要來自小公司，去年美國 FDA 核准的藥物中，有 68% 都是來自小公司，不過美國對藥價有所控制，這會延伸到影響小公司的營運。

另外，美國政府近年積極提升生物產業製造、重新建立生物製藥環境，不過此舉也影響供應鏈重組，最後是專利問題，由於疫情後，有發生疫苗專利共享，雖然對落後國家有利，但公司需要藉由專利來獲利進一步開發新東西。