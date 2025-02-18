美CPI高於預期，通膨已死灰復燃？Fed官員一致認為要”Hold for some time”，Fed上半年降息機會渺茫？
鉅亨研報 2025-02-18 11:50
一、上週盤勢與本週大事
川普對等關稅課徵延後至 4 月，緩和市場緊張情緒，美股四大指數均收紅
本週關注 Fed 官員談話、美 2 月 S&P Global PMI 指數，並留意 Walmart 財報
美國 1 月 CPI、PPI 超出預期，呼應 Fed 官員對政策利率應維持一段時間的立場，但多項 PCE 採計的服務項目出現放緩，市場對 Fed 降息預期略有回溫。關稅方面，川普 2/10 宣佈將對所有輸入美國鋼鋁加徵 25% 的關稅，並於 2/13 簽令要求針對各個國家評估制定對等關稅，美國商務部長提名人盧特尼克表示所有對等關稅的研究工作應在 4/1 前完成，暫時緩和市場緊張情緒，受上週川普宣佈對等關稅最快可能 4 月才推出所帶動，美股四大指數上週均收漲。
歐股方面，Stoxx 600 因樂觀的財報表現，同時有跡象表明俄羅斯與烏克蘭持續近三年的衝突可能很快結束，進一步提振市場情緒，上週續創歷史新高至 554.61 點，週線上揚 1.78%。亞股方面，近期中概股的強勢表現主要受 DeepSeek 推動，AI 概念股席捲港股，帶動恆生指數上週漲幅達 7.04%，中國 A 股表現…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
二、美 1 月 CPI 高於預期，通膨正在升溫? Fed 何時才能降息?
三、投資決策：DeepSeek 讓中概股能見度升高
四、各市場板塊與商品彙整
好康報你知：
3. 2025 信用卡推薦｜7 張神卡回饋完整比較，LINE Pay、網購、加油、旅遊優惠一次看！最高享 8% 現金回饋
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【一分鐘看圖論市】川普追求貿易公平，美國出台對等關稅
- 【市場新鮮事】利率維持高檔，短債價值浮現？貝萊德投信首推超短美債基金鎖定2大族群
- 川普、DeepSeek攪亂台股新春行情？ 專家：農曆新春開盤月是布局良機，買進持有「這主題」帶勁
- 川普對等關稅明天宣布!?台積電董事會決議後股價轉跌!?專家：指數遇壓合理，選股方向在「這族群」
上一篇
下一篇