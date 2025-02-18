美CPI高於預期，通膨已死灰復燃？Fed官員一致認為要”Hold for some time”，Fed上半年降息機會渺茫？

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美國 1 月 CPI、PPI 超出預期，呼應 Fed 官員對政策利率應維持一段時間的立場，但多項 PCE 採計的服務項目出現放緩，市場對 Fed 降息預期略有回溫。關稅方面，川普 2/10 宣佈將對所有輸入美國鋼鋁加徵 25% 的關稅，並於 2/13 簽令要求針對各個國家評估制定對等關稅，美國商務部長提名人盧特尼克表示所有對等關稅的研究工作應在 4/1 前完成，暫時緩和市場緊張情緒，受上週川普宣佈對等關稅最快可能 4 月才推出所帶動，美股四大指數上週均收漲。