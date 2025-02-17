【市場新鮮事】利率維持高檔，短債價值浮現？貝萊德投信首推超短美債基金鎖定2大族群
鉅亨研報 2025-02-17 13:59
一、市場預期聯準會維持高利率，超短美債投資價值凸顯？
根據最新市場資料顯示，雖然第一波降息已於去年 9 月啟動，但由於通膨壓力依然存在，加上地緣政治分化、全球供應鏈重組等結構性因素影響，聯準會的政策利率政策料將延續 「Higher for Longer」 的主軸，長期維持在高檔。從最初預期一年降息 6 次，下調至未來一年降息不到 2 次，也就是說有相當高的機會，到今年底仍維持在 4% 左右的相對高水準。
追逐收益率不必求遠，超短美債已堪比長天期債券水準
在利率前景未明的背景下，我們發現到期日小於一年的貨幣市場資產在當今的市場環境，能夠兼具低風險與高品質，替投資人獲得相對可觀的回報。其中…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
二、本基金追蹤什麼指數？
三、本基金產品定位有什麼優勢？
四、鎖定兩大族群，補足市場缺口
五、基本資料
六、結論
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