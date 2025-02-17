【市場新鮮事】利率維持高檔，短債價值浮現？貝萊德投信首推超短美債基金鎖定2大族群

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根據最新市場資料顯示，雖然第一波降息已於去年 9 月啟動，但由於通膨壓力依然存在，加上地緣政治分化、全球供應鏈重組等結構性因素影響，聯準會的政策利率政策料將延續 「Higher for Longer」 的主軸，長期維持在高檔。從最初預期一年降息 6 次，下調至未來一年降息不到 2 次，也就是說有相當高的機會，到今年底仍維持在 4% 左右的相對高水準。