〈美股早盤〉投資人靜待大型科技股財報 主要指數漲跌互現

美股主要指數周二（25 日）漲跌互現，此前多家公司公布樂觀的年度獲利預測，而投資人也在等盤後大型科技股的上季業績出爐。

截稿前，道瓊工業指數跌近 0.02%，那斯達克綜合指數漲近 75 點或近 0.5%，標普 500 指數漲 0.1%，費城半導體指數漲逾 1%。

美股周二開盤前，主要指數期貨走勢漲跌不一，道指期下跌 0.06%、標普 500 指數期貨跌 0.03%，而以科技股為重的那斯達克 100 指數期貨漲 0.25%。市場靜待周二盤後微軟 (MSFT-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)公布的最新財報，兩家公司周二便期股價均上漲 0.5% 以上，投資人都在觀望業績是否證明兩家公司今年以來的巨大股價漲幅是合理的。

整體而言，市值 16.3 兆美元的標普 500 指數成分股本周陸續公布財報。周二的財報中，通用汽車 (GM-US)、奇異公司(GE-US) 和金百利克拉克 (KMB-US) 盤前股價均走揚，因為三家公司上調財測，另外恩智浦半導體 (NPX-US) 上季財報優於預期股價也走高。

不過，考量到聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）決策者可能發出的貨幣政策訊號存有不確定性，尤其是 Fed 潛在的政策路徑對全球市場至關重要，投資人對大舉押注股市持謹慎態度。

另外，美國將在本周公布第二季國內生產毛額（GDP）季增年率初值，市場預估為 1.8%，僅比上一季略有放緩而已。在 Fed 連番升息下並未讓美國經濟陷入衰退，有望走上「軟著陸」的道路，推動道瓊工業指數本月迄今上漲 5%，寫下最長連續上漲紀錄。

美國全國企業經濟協會（National Association for Business Economics, NABE 昨日公布的一項調查顯示，絕大多數商業經濟學家目前表示，美國在未來 12 個月陷入接濟衰退的機率為 50% 或更低。

其他消息方面，根據外媒報導，歐盟支持國內半導體生產的計畫將在部長們周二完成最終批准後成為法律。本月早些時候，歐洲議會通過《歐盟晶片法案》，一旦在歐盟官方公報上公布，該法案將立即生效。

歐盟委員會最初提出價值 430 億歐元的晶片法案，作為到 2030 年生產全球 20% 半導體的宏偉目標的一部分。包括英特爾 (INTC-US) 和意法半導體 (STM-US) 在內的許多公司已經宣佈在歐洲設立新工廠。歐盟的計畫為歐盟投入數十億美元用於晶片研究鋪平道路，更重要的是，該法案將允許各國對首創型晶片的生產進行補貼。

截至台北時間周二（25 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.20%，至每股 269.60 美元

特斯拉披露的文件顯示，該公司今年第二季在中國市場實現營收 57.31 億美元，較去年同期的 37.87 億美元增加 19.44 億美元，增幅為 51.33%。從全球來看，特斯拉今年第二季營收為 249.27 億美元，年增 47%，再創新高；淨利為 27.03 億美元，年增 20%，高於市場預期。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.34%，至每股 193.41 美元

蘋果的 App Store 是全球最大的應用商店之一，但也因為其高額的傭金抽成而引起開發商和監管機構的不滿。近日，1,500 多名英國開發商聯合控告蘋果，要求其賠償 7.85 億英鎊，認為蘋果濫用在應用程式平台上的壟斷地位。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 1.97%，至每股 454.93 美元

瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 日前大幅上調輝達的目標價。他認為，隨著人工智慧（AI）的爆炸性增長提振半導體需求，輝達可能成為主要受惠廠商。Rakesh 表示，英偉達正在主導 AI 伺服器市場，儘管隨著時間推移，該公司可能面臨更激烈的競爭，但料仍將保持相當大的市占。他估計，到 2027 年，輝達與 AI 相關的收入有望達到 3,000 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 FHFA 房價指數月率報 0.7%，預期 0.2%，前值 0.7%

美國 5 月 FHFA 房價指數年率報 2.8%，預期 2.6%，前值 3.1%

美國 7 月經濟評議會消費者信心指數預期 111.8，前值 109.7

華爾街分析：

瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 常務董事 Brad Bernstein 表示：「我們即將進入財報季的高峰期，在迄今已公布業績的公司中，多數公司的業績優於預期。只要獲利繼續超出預期，美股就可以繼續走高。」

瑞穗國際的策略師 Evelyne Gomez-Liechti 和 Helen Rodriguez 在一份報告中寫道：「在如此多事的一周之前，投資人不太可能感到足夠安全而進入股市。」