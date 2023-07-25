幣安執行長趙長鵬：日本新平台「Binance JAPAN」8月開放服務

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬（CZ）周二（25 日）透過視訊在日本大型 Web3 論壇「WebX 大會」上表示，幣安的日本新平台將在今年 8 月全面開放服務。

幣安去年 11 月以全資收購了日本的加密資產交易所 Sakura Exchange BitCoin（SEBC），該平台隨後更名為「Binance JAPAN」，象徵幣安正式在日本提供合規服務，成為受日本金融廳（JFSA）監管的實體。

根據先前發表的公告，「Binance JAPAN」今年 8 月將開放幣安原有的日本用戶進行遷移，而幣安國際站則會在 11 月 30 日起停止為日本居民提供服務。

除日本外，幣安還在南韓、泰國等其他地區擴大亞洲業務。幣安在日本的總經理 Takeshi Chino 在周二的會上表示，可能會在日本推出穩定幣。據了解，日本的穩定幣法已於 6 月 1 日生效，允許日本的持牌銀行、註冊匯款代理和信託公司發行代幣。

與此同時，幣安區域市場主管、被一些人視為 CZ 的接班人 Richard Teng 同日在活動上表示，最近傳統金融機構對加密貨幣感興趣的跡象可以鼓勵「以更快的速度大規模採用」。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 0.4%，報 29,138.03 美元；以太幣持平，報 1,852.93 美元；幣安幣下跌 0.6%，報 237.60 美元；狗狗幣和柴犬幣分別上漲 2.4% 與 0.4%。