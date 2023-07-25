新股報酬率倍增 美股IPO市場即將復甦

由於長期超寬鬆貨幣環境和後疫情時代的紓困措施被激進的緊縮周期所取代，美股首次公開募股 (IPO) 市場去年從繁榮走向萎縮，創經濟大衰退以來最低迷表現。

隨著美股今年以來的強勁復甦以及 Fed 升息進入尾聲，IPO 市場的環境略微回升。近期無論上市企業數量和上市後走勢均顯示，IPO 市場已自之前慘淡情況復甦；6 月底開始，復甦趨勢越發明顯。分析師預期，下半年的趨勢還將持續，2024 年美股 IPO 可望恢復正常。

追蹤 IPO 的機構復興資本 (Renaissance Capital) 統計，截至 7 月 18 日，今年已有 55 支新股上市，累計融資 97 億美元。而去年全年也不過有 71 支新股發行，融資 77 億美元。在歷史上只有 2009 年的 IPO 數量比去年還少，當年有 63 家企業上市。

復興資本資深策略師甘迺迪 (Matt Kennedy) 表示，今年至今共有 100 家企業提交 IPO 文件，而 2022 年同期為 83 家。

高盛在 6 月底時也曾表示，該投行衡量 IPO 整體環境的「IPO 發行指標」(IPO Issuance Barometer)，已從去年 9 月最低點的 7 飆升至 93，達 2022 年 3 月以來最高水平。該指標追踪的衡量變數包括企業 CEO 信心、2 年期美國國債名目殖利率的變化、標普 500 指數距離 52 周高點的距離，以及 ISM 製造業數據等因素。通常這項指標達到 100 水平代表 IPO 發行恢復到典型頻率。

美股 IPO 今年的反彈一方面由美股強勁反彈推動。今年至今，標普 500 指數上漲約 19%，大幅逆轉了去年下跌 19.4% 的情況。而今年美股反彈的部分原因，在於截至目前美國經濟尚未如許多市場人士和經濟學家預測的那樣陷入衰退。同時，雖然 Fed 持續大幅提高利率以抑制通膨，但就業市場顯現出較強的韌性。IPO 市場開始復甦的另一個原因是，交易員押注 Fed 本周升息後，將再僅升息一次就將完成本輪升息周期。

高盛美股首席股票策略師柯斯汀 (David Kostin) 指出，美股的穩定是 IPO 指標反彈的主要驅動力。標普 500 指數的跌幅是 IPO 活動最具統計意義的驅動因素，今年最大的高點跌幅為 8%，而自 1928 年以來的平均跌幅為 13%。第 2 季開始以來，最大跌幅僅有 3%。與此同時，股市的價格波動有所緩和；衡量標普 500 指數隱含波動性的波動率指數 (VIX) 跌至 15 以下，為疫情開始以來的最低水平。

除了 IPO 數量開始復甦，今年的 IPO 也給投資人提供了更高的回報率，比去年增加 1 倍多。甘迺迪說，「這是一個很好的驅力。」「企業能以更高的估值上市，投資人也能賺錢。」

分析師和銀行業者一致認為，為了讓更多企業有信心選擇在今年底前申請上市，那些已經上市的企業需要維持良好走勢，以緩解投資人的擔憂。

柯斯汀預計，下半年美股 IPO 環境將進一步改善，IPO 發行指標將進一步升至 119。

甘迺迪也認為復甦趨勢將延續，「預計下半年 IPO 發行將繼續逐步回升，並在進入 2024 年前獲得更強動能。」不過，他也強調，「歷史上美國每年通常有 150~200 家企業上市，因此 IPO 市場還有一段路要走。今年 IPO 市場恐難恢復到歷史正常水平，2024 年的機會可能還比較大一點。」