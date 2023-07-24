2023下半年美日投資戰略選擇之利率見頂的美國VS經濟黑馬的日本

今年度全球股市的大黑馬，絕對非日本市場莫屬，日經 225 指數從年初的 25661 點漲到六月高點 33772 點漲幅達到 31.6% 成為亞洲股市最大贏家，並且走出了失落的 30 年困境再創歷史榮耀，相較之下美股除了科技股漲幅較大之外，標普 500 漲幅 17.5%，而道瓊指數漲只有 4% 相對落後，因此時序進入 2023 年的下半場，當美聯儲 FOMC 加息政策準備開始改變時，本文將以利率政策、貨幣強弱、經濟景氣等幾個不同角度切入，來深度解析美日股匯債市的下半場與投資相關策略。

日經 225 指數漲幅遠超過道瓊指數

提到市場的變化，首先不得不注意的就是通貨膨脹 (inflation)，從 2022 年烏俄戰爭帶動的原物料行情去年是一發不可收拾，逼著全球央行從英國開始升息到美聯儲 FED 暴力式的在 2022 年一口氣加息 17 碼讓利率從 0% 來到 4%-4.25% 後，終於在 2022 年 9 月開始出現通膨降溫，美國 CPI 消費者物價指數從高點的 9% 開始降溫，直到 2023 年 7 月公布的最新數據已經回到 3% 的水準，也讓美國的通膨獲得了較好的控制，慢慢回到經濟市場的正常軌道，相較之下歐元區的通活膨脹率尤其是已經脫歐的英國物價水準降幅不夠，從高點的 11.7% 到目前只回到 8.7% 水準，所以目前看來美國市場的控制力道相對的穩健，反而要注意英國與歐盟區的物價是否有壓不住的情況產生。

美國 CPI 持續下修聯準會升息接近尾聲

然而對於今天的日本來說，由於過去 30 年來的通貨緊縮導致企業死氣沉沉，因此日本投資人除了持有現金之外，對於股市的投資都是興趣缺缺，在這樣的國情下已故的日本總理安倍晉三當年打出安倍三箭的經濟學積極救市，更長期把日圓利率維持在零利率，目的就是為了把死錢逼往市場流動，但過去幾年來因為物價通縮的關係導致日本企業活動力低迷不振，年輕人的消費力道也大量不足，所以碰到這次世紀的通膨巨獸出現，對日本政府來說反而是百年一遇的大好機會，因此我們看到日本的...... 詳情請參下方說明

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