布林肯：世界希望看到負責任的美中關係 美國正在努力

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 表示，美國正試圖加強與中國的「溝通渠道」，以避免兩個超級大國之間發生衝突，世界各國渴望看到美中關係得到負責任的管理，他呼籲中國盡自己的一份力量。

布林肯在 CNN 周日播出的採訪中說：「我們正在努力使兩國關係保持一定的穩定性，為兩國關係奠定基礎，確保我們所處的競爭不會演變成衝突。」

他暗示了包括歐洲在內美國盟友的擔憂，即美國在軍事上和經濟上努力遏制中國的情況下，各國被迫在一場新冷戰中選邊站隊。

布林肯說：「有一個明確的需求信號，我在世界各地所到之處都能聽到，我們每個人，美國和中國，需要負責任地管理這種關係。」

他提到拜登政府高層官員最近和中方的一連串接觸，包括他自己，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 和氣候問題特使凱利 (John Kerry) 訪問北京，表明美國試圖至少在兩大經濟體關係中「注入一定的穩定性」。

布林肯說，現在是尋求美中更多對話的「早期階段」。他表示，世界各地希望中國「負責任接觸」的「需求信號」很強烈，很清晰。

CNN 此前報導稱，布林肯此行未能解決的關鍵問題之一是恢復中美軍事通訊。兩國高級軍事官員之間的聯繫仍然凍結，中國國防部長李尚福自 2018 年起繼續受到美國制裁，原因是他當時負責有關俄羅斯武器採購事宜。

對此，布林肯表示，這些制裁不會阻止雙方接觸，他補充說，「實際上，這是一個政治決定，由中國決定他是否應該接觸。」