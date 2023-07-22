世界氣象組織顧問：極端熱浪估持續整個8月

世界氣象組織 (WMO) 的顧問表示，世界各地過去幾周氣溫頻創紀錄的極端熱浪現象，預估在 8 月大部分時間也將是如此。

WMO 日前表示，由於熱浪加劇，北美、亞洲、北非、地中海本周的氣溫，預估將有好幾天都保持在攝氏 40 度以上。該組織資深極端熱浪顧問 John Nairn 周五 (21 日) 說：「這種極端熱浪，可以預期至少會延續整個 8 月，人們應該有所規劃。」

南歐正深陷破紀錄的熱浪，由於當地正值夏日觀光旺季，當局已發布警告，當心高溫帶來的健康、甚至死亡風險。

極端氣候也正威脅美國數百萬人的生命，熱浪壟罩著從南加州到南方腹地 (deep south) 一大片土地。濕熱的天氣型態，也降臨在中東地區。

Nairn 表示，氣候變遷代表熱浪會更頻繁發生，而且跨越不同季節。「我們即將看到全球氣溫上升，導致熱浪更常發生、強度更強。已有相當明顯的跡象顯示，這會延續到春天。」

包括歐盟 27 國在內的一些國家，希望今年稍晚舉行的聯合國氣候會談，能獲得全數國家同意，以逐步減少導致氣候變遷的化石燃料使用量。但蘊藏大量石油和天然氣資源的國家仍持反對意見。

Nairn 說：「已經有很強烈的證據顯示，如果我們能減少化石燃料使用，就能大幅減輕我們看到的情況。我們無法迅速扭轉局面，但一定可以先採取行動。」