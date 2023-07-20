〈台積電法說〉二度下修今年營收、美國新廠延後量產 一文看懂九大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (20) 日召開法說，第二季財報略優於市場預期，但第三季展望低於預期，並二度下修今年美元營收至衰退 1 成，另外，美國亞利桑那州新廠量產時間也將延至 2025 年。《鉅亨網》歸納法說會九大重點，讓讀者一文看懂。

Q2 雙率超越財測 EPS 7.01 元優於預期

台積電第二季雙率均優於財測預期，其中毛利率 54.1%，稅後純益 1818 億元，季減 12.2%，年減 23.3%，每股純益 7.01 元，略優於市場預期；上半年稅後純益 3887.86 億元，年減 11.6%，每股純益 14.99 元。

Q3 營收估季增 9.1% 低於預期

台積電預估，第三季營收為 167-175 億美元，以中間值估約季增 9.05%，低於市場預期，受 3 奈米量產影響，毛利率中位數估 52.5%、也不如預期。

二度下修今年美元營收至衰退 1 成

半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，AI 需求強勁，不足以抵銷需求疲弱的影響，再度下修對今年晶圓代工產業及台積電營收預估，美元營收由衰退 1-6% 下修至約 10%。

下調今年晶圓代工產業展望

對今年半導體 (除記憶體外) 產業營收維持上季預估的下滑 4-6%，晶圓代工產業則由衰退 7-9% 下修至 14-16%，台積電受惠強大的技術領先及差異化，營運仍將優於產業平均。

資本支出不變

今年資本支出維持 320-360 億美元，將接近低標水準，仍重申支持客戶成長的承諾，嚴謹的資本支出和產能規劃仍是基於長期結構性市場需求，會持續投資先進製程、特殊製程、先進封裝等。

美國亞利桑那州廠量產時間延至 2025 年

美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰，4 奈米製程量產時間將由原預期的 2024 年底、延後至 2025 年。

升級版 3 奈米 Q4 量產

3 奈米已進入量產、良率佳，3 奈米 E(升級版 3 奈米) 預計第四季量產，2 奈米研發進度順利，也將如期於 2025 年量產。

看好未來五年 AI 需求 CAGR 將近 50%

目前台積電 AI 營收占比約 6%，預期未來 5 年需求年複合成長率 (CAGR) 將近 50%，營收占比也將擴增至 11-13%。

股利政策轉向穩定增加

台積電第一季盈餘配發的每股現金股利提高至 3 元，將成為接下來新季度股利最低水準，隨著資本密集度在接下來幾年開始降低，未來幾金股利政策重點將從可持續性、轉向穩定增加。