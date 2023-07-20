〈台積電法說〉美國亞利桑那州廠遭遇挑戰 量產時間延至2025年

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (20) 日召開法說，董事長劉德音表示，美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰，4 奈米製程量產時間將由原預期的 2024 年底、延後至 2025 年。

劉德音指出，亞利桑那州晶圓廠當時依據非常積極的時程規劃，自 2021 年 4 月開始興建，現正進入處理和安裝最先進及精密設備的關鍵階段，但正遇到一些挑戰，能在半導體設施中熟練安裝設備的專業人員數量不足，正努力改善，包括從台灣調派經驗豐富的相關專業人員，以在短時間內培訓當地技術員工。我

劉德音表示，日本特殊製程晶圓廠方面，將採 12/16 奈米和 22/28 奈米製程，並按照進度，有望於 2024 年末進入量產；歐洲正在與客戶和夥伴接洽，根據客戶需求和政府支持水準，評估在德國建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠。

中國方面正依照計劃，在南京擴充 28 奈米製程產能，持續恪守所有規章制度，支持當地客戶。同時，繼續在台投資並擴大產能，以支援客戶成長。

從成本角度來看，劉德音指出，海外晶圓廠起始成本高於在台的晶圓廠，原因是晶圓廠規模較小，整體供應鏈的成本較高，且與台灣成熟的半導體生態系相比，海外半導體生態系仍處於早期階段。

劉德音並透露，最近與美國、日本和歐洲政府會議中，就台積電拓展全球製造足跡計劃進行討論，各方都明白台積電在半導體產業中扮演著重要且不可或缺的角色，感謝所有政府持續支持，與台積電通力合作，協助縮小成本差距，將繼續與各國政府密切合作，以取得進一步的支持。

台積電也強調，即便拓展海外產能，長期毛利率達 53% 以上，且可持續的股東權益報酬率高於 25% 仍是可實現的目標。