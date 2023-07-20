〈台積電法說〉Q3營收估季增9.1% 低於預期 3奈米量產稀釋毛利率

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (20) 日召開法說，台積電預估，第三季營收為 167-175 億美元，以中間值估約季增 9.05%，低於市場預期，受 3 奈米量產影響，毛利率中位數估 52.5%、也不如預期。

台積電預期，第三季營收為 167-175 億美元，季增 6.5-11.6%，以中間值估約季增 9.05%，以 1 美元兌換新台幣 30.8 元計算，營收估達 5143.6-5390 億元，相當於季增 6.97-12.1%，毛利率估 51.5-53.5%，營益率 38-40%，雙率均較第一季下滑。

財務長黃仁昭指出，第三季毛利率中位數下降 1.6 個百分點，主要因產能利用率提升，遭 3 奈米量產的稀釋抵銷 2-3 個百分點，預期 3 奈米持續大量投產，將稀釋第四季毛利率約 3-4 個百分點。

總裁魏哲家也說，第三季確實感受到客戶 AI 需求增加，但總體經濟情勢持續走軟、中國需求復甦較預期緩慢，及因終端市場整體需求疲弱，客戶更謹慎，預期庫存調整可能延續至第四季。

隨著供應鏈持續調整庫存，台積電也預期，IC 設計廠庫存在第四季結束時，將來到更健康、更低的水準。

黃仁昭並說，今年毛利率面臨半導體週期導致產能利用率較低、3 奈米量產、海外生產據點擴展，及包含電價等成本上升在內的通貨膨脹等挑戰。儘管面臨短期挑戰，仍認為長期毛利率達 53% 以上是可實現的。