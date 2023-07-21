〈台股盤前要聞〉台積二度下修今年營收、外銷訂單連十黑 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積電昨 (20) 日召開法說，總裁魏哲家表示，AI 需求強勁，不足以抵銷需求疲弱的影響，再度下修今年台積電營收預估，美元營收估衰退 10%；經濟部統計處公布 6 月外銷訂單，單月訂單金額 441.8 億美元、年減 24.9%，連續 10 個月負成長。以下是今 (21) 日必看重要財經新聞。

AI 需求熱不敵庫存調整 台積電二度下修今年美元營收至衰退 1 成

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (20) 日召開法說，總裁魏哲家表示，半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，AI 需求強勁，不足以抵銷需求疲弱的影響，再度下修對今年晶圓代工產業及台積電營收預估，美元營收由衰退 1-6% 下修至約 10%。閱讀全文...

終端需求仍疲軟 台灣 6 月外銷訂單年減 25%、連 10 黑

經濟部統計處昨 (20) 日公布台灣 6 月外銷訂單，單月訂單金額 441.8 億美元、年減 24.9%，連續 10 個月負成長；統計今 (2023) 年上半年訂單金額共 2685.7 億美元，年減幅 20.8%，結束連續 2 年同期正成長。閱讀全文...

台積電美國亞利桑那州廠遭遇挑戰 量產時間延至 2025 年

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (20) 日召開法說，董事長劉德音表示，美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰，4 奈米製程量產時間將由原預期的 2024 年底、延後至 2025 年。閱讀全文...

鴻海與 ADI 策略聯盟 共同打造新一代車輛數位座艙平台

鴻海 (2317-TW) 昨 (20) 日宣布，與亞徳諾 (Analog Devices, Inc.) (ADI-US) 簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將共同打造新一代車輛數位座艙平台及高效能電池管理系統。閱讀全文...

遠傳合併亞太電 公平會有條件通過

公平會昨 (20) 日宣布，有條件通過遠傳 (4904-TW) 合併亞太電 (3682-TW) 一案；遠傳附加負擔包括保障用戶端權益、提升服務及網路品質及促進市場競爭等三方面。閱讀全文...

電視面板 7 月漲勢延續 中大尺寸報價創逾 1 年多新高

研調機構集邦 (TrendForce) 昨 (20) 日發布 7 月下旬面板價格評析，電視面板需求續強，推升漲勢延續，其中，55 吋價格來到 19 個月新高，顯示器以消費性機種為主或是二三線品牌被調漲的機率較高；筆電 TN 面板價格也呈現微幅上漲。閱讀全文...

輔信打入 AI 醫療領域 中高階產品出貨喊衝

輔信 (2405-TW) 近年積極轉型，迷你應用電腦、工業電腦產品陸續導入客戶 AI 智慧醫療、影像辨識，以及邊緣運算等領域，且隨著 AI 應用蓬勃發展，帶動中高階產品出貨攀升，公司也規畫增加 AI 產品線比重，有助後續獲利表現。閱讀全文...

智原王國雍：先進封裝已接獲案子

ASIC 廠智原 (3035-TW) 總經理王國雍昨 (20) 日出席天下論壇，以「重塑企業、轉化價值」為題進行演講，會後指出，除了先進製程外，智原也布局先進封裝領域，近期已接獲數個案件。閱讀全文...

華碩發表 H100 AI 伺服器新品 訂單已看到明年

華碩 (2357-TW) 昨 (20) 日宣布，發表搭載輝達 HGX H100 8GPU AI 伺服器 ESC N8-E11 等一系列 AI 伺服器產品，公司指出，目前訂單能見度已達明年。閱讀全文...

東元攜手 GE 拿下台電新建工程標案 2027 年上半年完工

東元 (1504-TW) 昨 (20) 日宣布，攜手國際高壓設備大廠 GE，以新台幣 44.6 億元拿下台電 STATCOM(靜態同步補償器) 新建工程案，規劃 2027 年上半年完工。閱讀全文...