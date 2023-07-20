〈台幣〉美元回升 新台幣連2黑 終場小貶1.4分收31.077元

美元指數回升使得非美貨幣轉弱，新台幣兌美元今 (20) 日小貶 1.4 分收在 31.077 元，新台幣匯價連 2 黑，台北及元太外匯市場合計成交量共 14.76 億美元。

台股今天小漲 48.45 點收在 17164.89 點，台股小漲但新台幣卻偏弱整理，新台幣今天開盤貶值 0.7 分以 31.07 元開出後，盤中一度貶破 31.1 元價位，低點觸及 31.103 元。

新台幣今天以 31.07 元開出，盤中高點升至 31.04 元、低點貶至 31.103 元。

外匯交易員表示，新台幣午盤前隨人民幣反彈，帶動匯價由貶轉升，但午盤過後在外資偏向匯出壓力下，導致新台幣轉貶，但貶勢不大收盤前主要以狹幅震盪為主，終場小貶 1.4 分收在 31.077 元。

外匯交易員指出，聯準會利率決策會議前夕，外資態度觀望，加上進出口商主要以實質拋補為主，使得新台幣短線呈現區間震盪機率較大，預期短線將 30.80 元到 31.20 元區間整理。

外匯交易員認為，聯準會利率會議前夕，外資態度觀望，加上進出商的交易量也不大，預期在聯準會會議結束前，匯市交投將呈現量縮、價格狹幅震盪的態勢。

根據中央銀行統計，美元指數上漲 0.15%，主要亞幣則是升貶互見，人民幣強彈 0.45%，韓元、日元偏弱，分別貶值 0.34%、0.09%。