〈商品報價〉穀物前景看好 BPI重返千點大關

穀物前景看好，帶動中小型船運價走升，抵銷海岬型船下跌的損失，波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (10 日) 上漲 8 點，或 0.78% 至 1032 點。其中，巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 重返千點大關。

海岬型運費指數 (BCI) 小跌 5 點，或 0.32% 至 1550 點；平均日租金減少 36 美元報 12858 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 重返千點，上漲 31 點至 1027 點，漲幅 3.1%，寫 5 周以來最佳單日表現；平均日租金增加 2774 美元報 9243 美元。

船舶經紀商 Allied 報告指出，未來幾周大西洋的穀物前景看好。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 平盤維持在 724 點。

鐵礦砂部分，受到中國延長對房地產行業的振興計劃激勵，中國天津港鐵礦石進口價反彈至 107.6 美元，連續月紐約鐵礦石上升 1.07% 至 106.44 美元。

中國央行周二宣布再度加碼房地產行業支持政策，延長「金融 16 條」政策適用期限，暫時減緩建商的資金壓力，且北京釋出可能提出更多振興經濟措施的信號。

Navigate Commodities 董事總經理 Atilla Widnell 示警，雖然北京釋出利多，但市場仍對房地產開發商保持警惕，因為他們可能會去槓桿化資產負債表，而不是將資金用於預期目的。