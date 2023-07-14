〈財報〉利率提升、第一共和銀行收購助攻 摩根大通Q2業績超預期

華爾街大行摩根大通周五（14 日）公布 2023 會計年度第三季財報，受惠美國聯準會（Fed）連番升息和收購第一共和銀行的推動，營收年增逾 3 成遠超分析師預期、上季淨利年增狂飆近 7 成，此外該行還上調今年全年利息淨收益（NII）預期。財報利多消息推動摩根大通周五盤前股價上漲逾 2%。

截稿前，摩根大通 (JPM-US) 盤前上漲 2.71%，每股暫報 152.90 美元。

FY2023 Q2（截至 6/30）財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調預期)

經調整後營收：424 億美元，年增 34%，優於預期的 389.6 億美元

淨利：145 億美元，年增 67%；去年同期為 86.5 美元

稀釋後 EPS：4.75 美元，年增 72%，高於預期的 3.83 美元；去年同期為 4.10 美元

圖：摩根大通財報

摩根大通第二季 NII 年增 44% 至 219 億美元，比 StreetAccount 預期高出約 7 億美元，推動營收表現亮眼。此外，收購第一共和銀行獲得的 27 億美元也是助攻營收表現的一大助力。摩根大通今年 5 月同意收購第一共和銀行，此舉讓摩根大通這家美國最大的銀行規模更大。

摩根大通第二季信貸損失準備金為 29 億美元，年增 163%，若不包括第一共和銀行，該準備金為 17 億美元，年增率基本持平。

另外，截至第二季末，摩根大通存款餘額為 2.4 兆美元，年減 3%、季增 1%；按平均存款統計，該行第二季的平均單月存款年減 6%。

Q2 營收按業務分拆：

消費銀行：172.33 億美元

企業與投資銀行：125.19 億美元，年減 10%

商業銀行：39.88 億美元，年減 3%

資產和財富管理：49.43 億美元，年增 16%

儘管交易和投資銀行業務較去年同期有所下滑，但表現仍高於分析師預期，主要受惠固定收益交易、股票和債券承銷業務表現優於預期。

摩根大通銀行總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，美國經濟繼續保持彈性，消費者的資產負債表依然健康且正在支出，儘管速度有所放緩。不過戴蒙也說，短期仍內存有顯著風險，例如消費者耗盡儲蓄、高通膨、量化緊縮以及俄烏戰爭等。

戴蒙還提到，摩根大通預估隨著巴塞爾協議 III（Basel III）的最終定案，資本將發生重大變化，銀行流動性也可能改變，但摩根大通將會應對。該行在第二季回購價值 18 億美元的普通股。

展望未來，摩根大通目前預估，今年全年不包括其交易業務的美元收入將高達 870 億美元，高於 5 月投資者日時預測的 840 億美元。