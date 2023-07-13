〈財報〉百事公司上季業績超過預期 調升全年財測

百事公司 (PEP-US) 周四 (13 日) 公布上季獲利和營收都超出分析師的預期，但其飲料和食品的需求下降。

這家飲料巨頭還連續第二季上修全年財測。

該公司股價在周四盤前交易上漲超過 2%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司的報告與華爾街的預期比較如下：

●調整後每股獲利 2.09 美元，高於預期的 1.96 美元

●營收 223.2 億美元，高於預期的 217.3 億美元

百事可樂目前預計 2023 年有機收入成長 10%，高於之前預測的 8%。該公司還將其核心固定匯率獲利預期從之前的 9% 成長預期上修至 12%。

百事可樂第 2 季歸屬於公司的淨利為 27.5 億美元，合每股 1.99 美元；高於去年同期的 14.3 億美元和每股 1.03 美元。

不計項目，這家飲料巨頭每股獲利 2.09 美元。

淨銷售額成長 10.4%，達到 223.2 億美元。剔除收購和資產剝離的影響後，該公司有機收入本季成長 13%。

但由於零食和飲料價格上漲損害需求，該公司的銷量有所下降。排除價格和匯率波動影響，百事可樂食品部門銷量下降了 3%，飲料部門的銷量下降了 1%。

桂格食品北美銷量下降 5%；百事可樂北美飲料部門本季銷量下降 4.5%。

然而，北美 Frito-Lay 部門是個亮點，銷量成長了 1%。

該公司表示，Doritos 和 Ruffles 等品牌的營收實現兩位數增長。百事可樂一直在推出新的包裝規格，為整個部門的品牌添加 Flamin" Hot 口味，並推出 Frito-Lay Minis 以保持其零食的高銷量。

本季百事可樂在其投資組合中的廣告和行銷支出成長兩位數。