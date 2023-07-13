〈財報〉達美航空上季業績創史上最高

達美航空 (DAL-US) 公布有史以來最高單季營收和獲利，這要歸功於幾個月來人們對經濟放緩的擔憂，旅行需求旺盛。

截至 6 月 30 日當季，國際旅遊和對頭等艙等高級座位的需求非常突出，而達美航空的燃油成本下降了 22%，從而提高了該航空公司的獲利。

這家總部位於亞特蘭大的航空公司周四 (13 日) 將 2023 年獲財測上調至調整後每股 6 至 7 美元，高於上個月預測的每股 5 至 6 美元。

公布業績後，達美航空股價在周四盤前交易上漲超過 3%。

達美航空截至 6 月 30 日當季表現與基於 Refinitiv 共識預測的華爾街預期比較如下：

●調整後每股獲利 2.68 美分，高於預期的 2.40 美元。

●調整後營收 146.1 億美元，高於預期的 144.9 億美元。

達美航空是第一家公布第 2 季業績的美國航空業者，為今年下半年奠定了樂觀的基調。

CEO 巴斯蒂安 (Ed Bastian) 表示，預計消費者對旅遊的渴望將在未來幾年內推動訂位數，「我們今年看到的趨勢將會繼續下去。」

達美航空預計第 3 季每股獲利為 2.20 至 2.50 美元，高於分析師預期；運力增加 16%。該航空公司預計營收將較去年同期成長 14%。

達美航空本季淨利 18.3 億美元，合每股 2.84 美元，高於一年前的 7.35 億美元和每股 1.15 美元。對某些項目進行調整後，本季每股獲利 2.68 美元，高於去年同期的 1.44 美元。

該公司的淨利達到 2013 年第 4 季以來的最高水平，當時該航空公司將超過 80 億美元的備抵稅收損失重新納入其資產負債表。

截至 6 月 30 日當季，達美航空實現 146.1 億美元的營收；但其中扣除煉油廠的銷售額。較去年同期成長 19%，高於分析師預期。總營收為 155.8 億美元，同比成長 13%。

跨大西洋航線在春季和初夏尤其熱門，這些旅遊的營收較去年同期成長超過 60%，而國內營收成長 8%，總體客運收入成長 21%。達美航空及其競爭對手今年已增加了飛往歐洲的航班，以應對經濟復甦。

高級艙等的機票收入成長也超過了經濟艙。

單位收入同比成長 1%，運力成長 17%。