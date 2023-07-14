美股Q2財報季來臨!今晚金融股摩根大通、富國銀行、花旗率先登場!!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 31 分)

■ 道瓊指數：下跌 -33，跌幅 -0.10% 至 34557。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 6.5，漲幅 0.04% 至 15718.00。

■ 標普 500 指數：下跌 -1.75，跌幅 -0.04% 至 4541.75。

【今日總經數據】美國 7 月密西根大學消費者信心指數、美國 6 月進出口價格。今日發布季報的標普 500 成分股如下：

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二、美股盤前關注重點

1. . 特斯拉上半年美國市佔近 7 成，特斯拉開始於韓國銷售上海產的 Model Y：據凱利藍皮書的最新數據顯示，今年上半年特斯拉在美國電動車的銷售達 68.8%，遠甩競爭對手。第二名為通用汽車，僅 6.5%。特斯拉於今日開始於韓國銷售上海工廠生產的 Model Y。據特斯拉官網公布的售價，後輪驅動車型的售價為 5699 萬韓元 (約 4.4 萬美元)。在政府的補貼下，首爾地區的售價可降至 3.7 萬美元，而有些有額外提供補貼的售價可降至 3 萬美元。去年在韓國市場上銷售的 Model Y 僅有雙電機性能及長程版，售價分別為 8 萬及 6.2 萬美元。

2. 世界衛生組織「人工甜味劑阿斯巴甜恐致癌!」百事可樂不打算更改產品組合：世界衛生組織、國際癌症研究機構 (IARC) 和糧食及隸屬於聯合國農業組織 (FAO) 的食品添加劑聯合專家委員會 (JECFA) 近期將人工甜味劑阿斯巴甜歸為 2B 及有可能致癌。聯合專家委員會重申其每日攝取量為體重每公斤攝取 40 毫克視安全的。對於一貫含有 200~300 毫克阿斯巴甜的無糖飲料，若以體重 70 公斤的成年人，則每天要喝 9~14 罐才會達到此臨界值，對此報告百事可樂首席財務長 Hugh Johnston 於昨日表示，公司不打算變更其產品組合。

3. 迪士尼將降賣威及盧卡斯影視製作：迪士尼 (DIS.US) CEO 勞勃 · 艾格表示，迪士尼正在放慢漫威影業和盧卡斯影業製作的電影和電視劇，據報導，該公司今年上映的電影票房反應平平，因而正在尋求縮減開支。迪士尼早在今年初便表示將開始縮減成本，計劃將減少 55 億美元的支出，其中 30 億美元將從體育以外的內容終削減。勞勃 · 艾格表示，公司先前的舉動主要為了增加 Disney + 的用戶數，但漫威在電視業務上的並沒有顯著幫助。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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