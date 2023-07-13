美上周初領失業金人數意外下滑至23.7萬 就業市場保持彈性

美國勞工部周四（13 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23.7 萬人，低於市場預期的 25 萬人與修正後的 24.9 萬人；上周續領失業金人數報 172.9 萬人，高於市場預期的 172.3 萬人，修正後前值為 171.8 萬人。

截至 7 月 8 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.7 萬人，低於市場預期的 25 萬人，較上周修正後的 24.9 萬人減少 1.2 萬人，4 周移動平均值報 24.675 萬人。

截至 7 月 1 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 172.9 萬人，較上周修正後的 171.8 萬人增加 1.1 萬人，高於市場預期的 172.3 萬人，4 周移動平均值報 173.525 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

上述數據統計時間包含上周的美國獨立日假期，因此可能會失真。另外，汽車製造商通常也會在 7 月份讓工廠停工，以重新裝配新車型。但這些工廠的臨時休廠並不總是在同一時間發生，可能會使讓勞工部剔除季節性波動的模型失效。

過去幾個月，申請失業金人數基本穩定在歷史低點，儘管其他勞動力市場指標顯示經濟正在放緩。

儘管如此，隨著聯準會（Fed）自 2022 年 3 月以來升息 500 個基點的影響在整個經濟中蔓延，勞動力市場正在放緩但並未崩潰，美國 6 月新增就業人數僅 20.9 萬人，創下兩年多來新低。

彭博經濟學家 Eliza Winger 和 Zachary Agenbroad 表示，對上周初領失業金人數下降並不意外。根據迄今收集的各州資料顯示，9 月初領失業金人數將再刺激增，屆時季節性工人將在夏季結束後失業。