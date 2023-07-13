〈美股盤後〉美股喜漲！美CPI增幅創26個月新低 台積電ADR漲逾2.6%

數據顯示 6 月份通膨放緩幅度超過預期，美股週三 (12 日) 勁揚，美元受挫。 由於投資人押注聯準會升息週期即將結束，Google、微軟和 Meta 為首的大型科技股擺脫近期的低迷，台積電 ADR 漲逾 2.6%。

道瓊週三小幅收紅近 90 點，那指勁揚逾 1%，標普漲超 0.7%，費半大漲近 1.9%。

數據方面，繼 5 月份小幅上漲 0.1% 後，美國 6 月份消費者物價指數 (CPI) 年增 3%，增幅創 2021 年 3 月新低，且略低於分析家預期。

政經消息，聯準會將於 7 月 25 日和 7 月 26 日召開會議，儘管許多人仍預測聯準會將在本月晚些時候恢復升息，但如果即將公布經濟數據表明通膨進一步放緩，7 月後是否升息可能會出現質疑聲浪。

聯準會公布最新褐皮書調查顯示，5 月末以來，美國經濟活動整體回升，但多數轄區預計經濟增速將會放慢，預測未來幾個月也將保持低增長，且通膨壓力有所緩解。

投行 Jefferies 指出，如果未來幾個月的經濟數據，包括 7 月 28 日的就業成本指數，以及 8 月份發布的就業和通膨數據，按過去幾個月從 CPI 數據中看到的速度放緩，那麼 7 月的升息可能是本輪緊縮週期的最後一次。

白宮首席經濟政策顧問布蘭納德週三指出，雖然外界不斷預測經濟衰退即將到來，但美國經濟復甦穩固，通膨率也在下降，她將這樣的進展歸功於拜登的經濟政策。

此外，加拿大央行週三宣布升息 1 碼至 5.00%，這是自 2001 年以來的最高水平，該央行對在消費者支出過度的情況下，將通膨恢復到 2% 目標的努力可能會停滯不前感到擔憂。

週三 (12 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅醫療保健和工業板塊收黑，通訊服務、公用事業和材料領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王悉數上揚。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.57%；Meta (META-US) 上漲 3.70%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.90%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.53%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.42%。

道瓊成分股漲多跌少。高盛 (GS-US) 上漲 1.72%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.04%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.76%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.42%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.65%。

費半成分股普遍喜漲。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.97%；AMD (AMD-US) 上漲 2.93%；美光 (MU-US) 漲 0.30%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.99%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.55%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.53%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.61%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.09%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.88%。

企業新聞

動視暴雪 (ATVI-US) 下滑 1.09% 至每股 90.00 美元。微軟 (MSFT-US) 收紅 1.42% 至每股 337.20 美元。美法院裁准微軟收購動視暴雪後，英國監管機構隨後宣布暫停收購案的相關訴訟程序。

生物醫藥公司 Recursion (RXRX-US) 狂飆 78.17% 至每股 12.08 美元。輝達週三宣布向 Recursion 投資 5000 萬美元，加速其 AI 模型的訓練，以用於藥物發現。

輝達 (NVDA-US) 走升 3.53% 至每股 439.02 美元。Arm 正與輝達進行談判，期望加入潛在股東，以支持其首次公開募股 (IPO)。此外，遠雄自由貿易港區董事長葉鈞耀透露，持續與輝達物流通路商洽談合約，已談好近九成，就等雙方簽約，輝達最快下半年進駐，預計租下一整棟大樓。

博通 (AVGO-US) 上漲 0.90% 至每股 889.95 美元。美國晶片製造商博通週三獲得歐盟反壟斷機構批准，以 610 億美元收購雲端計算公司 VMware。

百事可樂 (PEP-US) 和達美航空雙雙收低，兩家公司即將開啟財報季，加拿大皇家銀行表示，百事可樂旗下菲多利休閒食品銷售強勁，預計百事可樂將在週四開盤前公布亮眼業績。

達美航空 (DAL-US) 下滑 1.46% 至每股 47.95 美元，迄今已上漲近 50%，由於持續的需求和較低的燃油價格，該航空公司最近上調全年財測。

特斯拉 (TSLA-US) 揚升 0.82% 至每股 271.99 美元。世界首富、特斯拉執行長馬斯克宣布成立人工智慧新創公司 xAI，旨在了解宇宙的真實本質，公司團隊由前美國科技巨擘工程師組成，預料將創造 OpenAI 聊天機器人 ChatGPT 較勁的產品。

經濟數據

美國 6 月 CPI 年增 3%，預期 3.1%，前值 4%

美國 6 月 CPI 月增 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 6 月核心 CPI 年增 4.8%，預期 5%，前值 5.3%

美國 6 月核心 CPI 月增 0.2%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析

LadenburgThalmann 資產管理負責人 PhilBlancato 表示：「好消息是市場預期聯準會只會再升息一到兩次。升息週期即將結束的預期將提振市場情緒，通膨還沒降至聯準會的 2% 目標，核心通膨數據顯示還有更大的空間，但與此同時，我們正走在正確的道路上，因此通膨穩步走低的情況正在發生，事實上，CPI 數據大幅走低而且超乎預期。」

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 認為，美股當前整體估值過高，科技股尤為明顯，市場害怕錯過 (FOMO) 的情緒高漲，在恐慌指數 VIX 處於區間低點的情況下，股市產生了自滿情緒。

Charles Schwab 英國董事總經理 Richard Flynn 研判，通膨下降可能會提振投資人樂觀情緒，不過仍需密切關注通膨變化的步伐。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主