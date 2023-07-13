馬斯克宣布成立新公司xAI 與ChatGPT母公司OpenAI較勁

外媒周三（12 日）報導，馬斯克宣布成立 xAI 人工智慧（AI）公司，目的是「了解宇宙的真實本質」。馬斯克近幾個月來一直暗示他希望建立一個當下火爆的 ChatGPT 人工智慧聊天機器人的替代品，也經常公開批評 ChatGPT 的所屬公司 OpenAI。

xAI 在網站上表示，其團隊將由馬斯克領導，其高層人員此前曾在 AI 領域尖端的多家公司工作過，包括 Google 旗下的 DeepMind、微軟 (MSFT-US) 和特斯拉 (TSLA-US)，以及多倫多大學等學術界人士。

網站上列出的 12 人，其中包括馬斯克、多倫多大學助理教授 Jimmy Ba，他曾師從 AI 先驅傑 Geoffrey Hinton，以及在 Google 從事 AI 研究多年的科學家 Christian Szegedy。

另外，儘管馬斯克經常批評舊金山，但 xAI 網站表示正在「積極招募經驗豐富的工程師和研究人員」到「灣區」工作。到目前為止，美國大多數人工智慧開發都集中在矽谷。

xAI 網站表示，自己是一家「獨立於 X 公司的公司」，但將與 X（推特）、特斯拉和其他公司密切合作。X 公司是馬斯克今年早些時候合併 Twitter 的母公司。

根據內華達州提交的文件，馬斯克和負責管理馬斯克家族辦公室的 Jared Birchall 在今年 3 月份成立一家名為 X.AI 的公司。今年 4 月，英國《金融時報》（FT）援引知情人士的話報導，馬斯克正在與特斯拉和 SpaceX 的投資者人就幫助資助一家 AI 新創公司進行討論。