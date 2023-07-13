生技公司Recursion獲輝達投資5千萬美元 盤中股價暴漲逾60%

晶片設計公司輝達周三（12 日）宣布將投資 5,000 萬美元，加速生物技術公司 Recursion Pharmaceuticals 用藥物研發的人工智慧（AI）模型的訓練。消息傳出後，Recursion 盤前股價一度飆漲 160%，開盤後股價續漲。

截稿前，Recursion(RXRX-US)盤中股價上漲 66.71%，每股暫報 11.36 美元；輝達 (NVDA-US) 股價上漲 2.16%，每股暫報 433.21 美元。

Recursion 執行長 Chris Gibson 博士表示，「我們與輝達的合作代表兩家一流的公司攜手合作，幫助解決世界上最困難挑戰之一的藥物發現」，將憑藉公司強大的數據及輝達的計算能力，積極在生物學和化學領域中突破。

輝達執行長黃仁勳表示：「生成式 AI 是發現新藥物和治療方法的革命性工具，很高興與 Recursion 的世界級團隊合作」。他也透露該團隊正在利用 NVIDIA DGX 和 NVIDIA AI 軟體在生物學和化學領域創建突破性工作，以加速開發世界上最大的生物分子生成 AI 模型，並加快生物技術和製藥領域的藥物發現。

Recursion 將利用其超過 23,000TB 的生物和化學資料集（dataset），在輝達的雲端平台上訓練 AI 模型。不過目前尚不清楚輝達是否會入股 Recursion，對此該生物技術公司並未立即回應。

Recursion 計劃使用輝達的軟體來支持自己和合作夥伴的管道，目前該公司的合作夥伴包括拜耳（Bayer）和羅氏（Roche）。