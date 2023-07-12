〈美股早盤〉美6月通膨降溫 升息周期將走到終點 四大指數齊開高

美國最新公布數據顯示通膨進一步降溫，提振投資人對聯準會（Fed）貨幣緊縮周期接近尾聲的希望，美股主要指數周三（12 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 280 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 150 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲近 1.4%。

美國勞工部公布數據顯示，6 月消費者物價指數（CPI）年增 3%，低於預期的 3.1%，從上月的 4% 繼續回落，創下 2021 年 3 月以來最小增幅；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.8%，低於市場預期的 5% 和前值的 5.3%。

按月來看，6 月 CPI 成長 0.2%，低於市場預期的 0.3%，略高於前值 0.1%；核心 CPI 成長 0.2%，低於市場預期的 0.3% 與前值的 0.4%。美國 6 月 CPI 增速全面低於預期，數據公布後，美股期貨拉升、美債上漲、美元跳水、黃金短線走高。

此前摩根大通預估，6 月 CPI 年增 3%-3.2% 的機率為 45%，這種情況下標普 500 將漲 0.5%-0.75%；高盛預估，6 月核心 CPI 月增 0.2%-0.29% 的機率為 35%，在這種情況下標普 500 將漲 0%-1%。此外，交易員還將聚焦周三多位 Fed 官員的談話，而 Fed 的經濟褐皮書也將在稍晚公布。

加拿大央行稍晚將公布最新利率決策，市場認為加拿大央行可能會連續第二次升息，讓借貸成本升至 22 年來新高水準。不過大多數主要商銀預測，這將是加拿大央行本輪緊縮周期最後一次升息。

美股財報季將於周五開跑，屆時摩根大通、富國銀行和花旗都將陸續公布財報。其中花旗在一份將摩根大通股票評等下調至中性的報告中寫道，美國各銀行的業績不太可能替未來不確定性提供清晰的訊息，儘管可能出現淨息差額觸底的初步跡象。

不過對於那些擔心財報季會削弱近期美股漲勢的投資人來說，標普 500 指數成分股公司的周三早盤消息提供了一些安慰。根據美銀 (BAC-US) 彙編的數據，在 6 月份發布前瞻指引的公司中，預測超過券商分析師預期的公司比未達到預期的公司多出兩倍，此為 2021 年 8 月以來新高水準。

根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）數據，雖然標普 500 指數成分股公司的利潤預估連續第三季下降，但料今年剩下時間內利潤會有所改善，市場普遍認為第三季利潤將小幅萎縮、第四季利潤恢復成長。

其他消息方面，富國銀行表示，納斯達克 100 指數將進行特別的權重再平衡，歷史表明短期交易者現在可能受益。納斯達克 100 指數的權重調整將於周五（14 日）公布，於 7 月 21 日收盤後進行，並在 7 月 24 日開盤前生效。

該行列出權重上調的 7 大股票：星巴克 (SBUX-US)、億滋國際 (MDLZ-US)、Booking Holdings(BKNG-US)、吉利德科學 (GILD-US)、直覺外科公司 (ISRG-US)、亞德諾半導體 (ADI-US)、自動資料處理公司 (ADP-US)。

另外，規模 5.5 兆美元的貨幣市場基金料將迎來 2008 年以來的第三次重大改革。美國證券交易委員會（SEC）將於周三公布對相關法規的投票結果，新規定可能重塑整個產業格局，其中最可能實施的規定包括撤銷與提款手續費和增加披露要求有關的流動性門檻。

截至台北時間周三（12 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 1.54%，至每股 337.59 美元

微軟以 690 億美元收購動視暴雪的交易案昨贏得美國法院批准，掃除主要障礙，並駁回 FTC 要求暫停該交易的初步禁令，擊退美國聯邦交易委員會（FTC）阻止這筆遊戲產業有史以來最大併購案的努力。先前英國英國競爭與市場管理局（CMA）否決微軟與動視暴雪收購案，不過在此次美國法院判決結果出爐後，CMA 表示準備考慮微軟曾提出的解決反壟斷建議。

博通 (AVGO-US) 早盤上漲 0.61%，至每股 887.42 美元

美國晶片製造商博通周三 (11 日) 獲得歐盟反壟斷機構批准，以 610 億美元收購雲端計算公司 VMware。之前該公司提供了幫助競爭對手 Marvell Technology (MVRL-US) 的補救措施。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 1.28%，至每股 429.49 美元

英國《金融時報》報導，由軟銀集團控股的晶片設計公司 Arm Ltd. 正與輝達進行談判，期望加入潛在股東，以支持其首次公開募股 (IPO)。報導引述未透露姓名的知情人士的話指出，Arm 的長期合作夥伴和客戶輝達正在尋求估值 350 億至 400 億美元的投資。軟銀希望估值接近 800 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 CPI 年增 3%，預期 3.1%，前值 4%

美國 6 月 CPI 月增 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 6 月核心 CPI 年增 4.8%，預期 5%，前值 5.3%

美國 6 月核心 CPI 月增 0.2%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析：

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示，數據全面降溫凸顯出通膨正在緩慢下降，但核心仍然頑強，雖然也在降溫但速度還不夠快，不足以讓 Fed 宣布戰勝通膨。



另外，Krosby 認為 Fed 在月底的貨幣政策會議上仍會升息，除非核心通膨以更快的速度下降，否則月底的升息不是一步到位。但不可否認的是，Fed 離終點利率越來越近，市場已經逐漸感受到這點。