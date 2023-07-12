Coinbase股價強漲 「女股神」伍德近一年來首次減持

根據外媒周三（12 日）報導，「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下旗艦基金 Ark Innovation ETF(ARKK-US) 昨日賣出 135,152 股美國加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 的股票，這是該基金自去年 7 月 26 日近一年以來首次出售該股。

按照 Coinbase 昨日每股 89.15 美元的收盤價計算，女股神賣出的這些股票價值約 1,180 萬美元。有消息指出，芝加哥選擇權交易所的 BZX 交易所（Cboe BZX Exchange）擬推出的現貨比特幣 ETF 將與包含 Coinbase 在內的交易所簽訂監管共享協議，Coinbase 股價受消息激勵在當天上漲近 10%。

據了解，女股神的方舟投資是除 Coinbase 公司高層外數一數二大的股東之一，儘管這間加密貨幣交易所面臨美國證券交易委員會（SEC）的訴訟官司，但女股神在拋售之前一直是 Coinbase 的熱衷買家。

另外，此次出售只是 ARKK 持有 Coinbase 股票的一小部分，截至周三，Coinbase 的股票占該檔 ETF 資產的 8% 以上，市值逾 7.11 億美元。

Coinbase 今年股價上漲 150% 以上，與加密貨幣相關股票的整體反彈漲勢一致；女股神的 ARKK 基金今年迄今上漲 51%，相較之下，那斯達克 100 指數上漲 38%、標普 500 指數上漲 16%。ARKK 去年下跌 67%。