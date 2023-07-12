美CPI公布在即 比特幣有望漲逾3.2萬美元？

比特幣和其他加密貨幣周三（12 日）齊步走揚，投資人正在等待可能影響美國聯準會（Fed）下一步利率舉措的重磅通膨報告出爐。

比特幣過去 24 小時內漲不到 1%，報 30,750 美元，處在 3 萬至 3.1 萬美元交易區間上端，該價格區間已維持數周。該幣甫創下自 2019 年以來最佳的前 6 個月表現，但最近一直停滯不前，無法收復 4 月的高點 3.15 萬美元，交易員期盼稍晚的通膨報告能傳出好消息替漲勢添動能。

經紀商 FxPro 分析師 Alex Kuptsikevich 表示，比特幣的態勢正在增強，價格漲近 3.08 萬美元，正接近期短期區間的上限 3.14 萬美元。唯有突破這一水準，才表明市場已準備好進一步上漲，截至本月底為止，比特幣潛在的目標位接近 3.55 萬美元。

美國消費者物價指數（CPI）報告將於稍晚公布，這對比特幣走勢來說是個重要的催化劑（如果報告給出的是好消息），而且該數據對比特幣的影響可能不亞於對道瓊和標普 500 指數。

目前市場目光皆放在今晚的 CPI 數據，雖然投資人已消化 7 月再次升息的消息，但通膨數據可能會鞏固 7 月以後的升息預期，無論是 Fed 是否已經結束緊縮周期或者未來繼續升息。

加密貨幣貸款機構 Nexo 聯合創始人兼管理夥伴 Antoni Trenchev 表示，在比特幣真正「起飛」之前，可能需要核心 CPI 降溫的證據助攻。目前投資人都希望比特幣價格能延續上一份通膨報告發布後的漲勢，當時比特幣價格一度到 2.6 萬美元以下，但隨後飆升至 13 個月以來的高點 3.15 萬美元。

其他加密貨幣方面，截稿前以太幣 24 小時內上漲 0.8%，報 1,884.75 美元；狗狗幣上漲 0.5%、柴犬幣下跌 0.3%，走勢普遍溫和。