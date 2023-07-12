巨生醫肝癌顯影劑 與中國公司簽授權條件書

巨生醫 (6827-TW) 今 (12) 日公告，為加速 MPB-1523 MRI 顯影劑肝細胞癌三期臨床試驗並取得藥證，與中國公司簽署授權條件書(Term sheet)，並先完成盡職調查(Due Diligence)。

巨生醫為加速 MPB-1523 MRI 顯影劑肝細胞癌執行三期臨床試驗，並取得全球主要市場的藥證，今日完成與中國上市公司簽署非約束性的中國區授權條件書，授權地區範圍包括中國、香港及澳門等。

不過雙方約定於盡職調查 (Due Diligence) 完成，並經雙方董事會通過後，將簽署最終授權合約；目前基於雙方保密約定，條件書詳細內容暫不揭露。

根據巨生醫規劃，旗下 MPB-1523 肝癌顯影劑完成二期臨床試驗後，預計下半年向美國 FDA 申請二期臨床試驗結束諮詢會議 (end-of-phase 2 meeting) 提出臨床三期試驗規畫，同步規劃美國、臺灣、中國等地進行收案。

根據研究機構 Global Industry Analysts, Inc 報告統計，2020 年全球顯影劑市場約為 49 億美元，2021-2027 年複合成長率為 3.9%，預估 2027 年全球顯影劑市場規模可達 64 億美元。