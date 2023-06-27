巨生醫肝癌顯影劑獲美孤兒藥資格 將享多項優惠措施

巨生醫 (6827-TW) 開發的 MRI 顯影劑 MPB-1523 用於追蹤肝細胞癌，獲得美國 FDA 孤兒藥資格認定，未來將可獲得美國主管機關行政協助，以及新藥上市後的市場專賣權等優惠措施。

MPB-1523 為肝特異性的 MRI 顯影劑，主要針對肝細胞癌的 MRI 檢測市場，目前肝細胞癌的 MRI 顯影劑皆為釓類顯影劑，釓為重金屬有殘留在人體的可能，近年研究發現，釓類顯影劑有可能會殘留在腦部等器官，並可能引發全身性腎因性纖維化 (NSF)。

巨生醫表示，MPB-1523 取得美國 FDA 認定「孤兒藥」資格後，可獲得美國主管機關給予更多行政協助，以及新藥上市後獲 7 年的美國市場專賣權等優惠措施，有助節省 MPB-1523 臨床試驗費用，並加快美國上市速度。

根據巨生醫規劃，第三季向美國 FDA 申請二期臨床試驗結束諮詢會議 (end-of-phase 2 meeting) 提出臨床三期試驗規畫，同時洽談授權，加速商品化時程。

根據專業研究機構 Global Industry Analysts, Inc 報告統計，2020 年全球顯影劑市場約為 49 億美元，2021-2027 年複合成長率為 3.9%，預估 2027 年全球顯影劑市場規模可達 64 億美元。