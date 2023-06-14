巨生醫肝癌顯影劑推進三期臨床 同步洽談授權

巨生醫 (6827-TW) 今 (14) 日宣布，旗下 MPB-1523 肝癌顯影劑完成二期臨床試驗後，預計下半年向美國 FDA 申請二期臨床試驗結束諮詢會議 (end-of-phase 2 meeting) 提出臨床三期試驗規畫，同時洽談授權，加速商品化時程。

巨生醫以氧化鐵奈米微粒 (IOP) 技術開發出的顯影劑，該產品透過表面親疏水材質的調控，可使奈米氧化鐵粒子快速被免疫細胞吞噬，清楚標示出惡性腫瘤，並且不會對患者造成重金屬沈積與引發腎病變的疑慮。

MPB-1523 肝癌顯影劑已經完成二期臨床試驗，也是巨生醫臨床試驗進度最快的產品，其二期試驗數據今年初發表在放射科醫學期刊 Journal of Magnetic Resonance Imaging。

從二期試驗數據來看，52 位具有疑似肝癌細胞的受試者，安全性試驗無任何嚴重不良反應發生，且 MPB-1523 為鐵元素的產品，未有目前市面上釓類 (Gd) 重金屬殘留而引發腎因性全身性纖維病變 (NSF) 副作用。

巨生醫除了向美國 FDA 提出 MPB-1523 臨床三期試驗申請外，也積極規劃向美國 FDA 申請 MPB-1523 的孤兒藥資格認證，同時與國內外各大藥廠洽談授權事宜，加速 MPB-1523 商品化時程。

根據專業研究機構 Global Industry Analysts, Inc 報告統計，2020 年全球顯影劑市場約為 49 億美元，2021-2027 年複合成長率為 3.9%，預估 2027 年全球顯影劑市場規模可達 64 億美元。