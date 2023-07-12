〈兆捷登興櫃〉銅鑼新廠明年Q4貢獻營收 未來數年營收倍數成長

特氣業者兆捷 (6959) 明 (12) 日將登錄興櫃，董事長高啟全表示，銅鑼新廠分兩期，各砸 6 億元、總計 12 億元，目前已取得使用執照，預計明年下半年通過客戶驗證後，明年第四季開始貢獻營收，未來數年將帶動營收倍數成長。

兆捷資本額約 3.3 億元，董事長為半導體業界大老、DRAM 教父高啟全，董事持股達 25.4%，公司主要從事電子化學特殊氣體，應用在半導體、面板產業。

兆捷去年營收達 9.43 億元，毛利率 20%，稅後純益 1.06 億元，每股稅後純益 4.84 元。

高啟全指出，兆捷現階段以分裝與代理氣體、設備買賣為主，但隨著全球供應鏈在地化，目前已切入各家晶圓代工業者與面板廠，並投資建立自有生產線，未來將提供生產、分裝到運送一站式服務。

兆捷規劃，第一期廠區將以植入氣體、清潔蝕刻氣體與沉積薄膜氣體為主，第二期會在新增數個品項，成為台灣唯一同時擁有電子植入、清潔蝕刻、雷射與沉積薄膜四大氣體原料的電子特氣供應商，力拚成為亞洲第一的電子特氣業者。

另外，因應全球地緣政治，兆捷也提前布局多元化供應地區，總經理顧大成補充，過去原料 100% 自中國進口，現在已降至 40-50%，增加來自歐洲與美洲的料源，進一步分散風險。

法人看好，兆捷銅鑼新廠兩期完工貢獻下，自製產品比重大增，加上免稅倉儲的營運成本優勢，未來毛利率從現階段的 20% 躍升至 40% 以上，營收則約此次投資額 12 億元的 5 倍。